top banner

Стали известны лауреаты Дальневосточной кинопремии

Автор: БК

25 декабря 2024

Главная награда досталась фильму «Огненный лис»

23 декабря на площадке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики в Москве прошла торжественная церемония награждения лауреатов 1-й Дальневосточной кинопремии.

Награда в главной категории «Лучший полнометражный игровой, неигровой фильм или сериал» досталась картине ОГНЕННЫЙ ЛИС. Статуэтку и денежный приз в 300 тыс рублей создателям ленты вручила заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева.

По словам директора Дальневосточной Кинопремии, художественного руководителя Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон», режиссёра Филиппа Абрютина, Дальневосточная Кинопремия должна стать системообразующим проектом дальневосточной кинематографии.

Полный список лауреатов
• Лучший полнометражный игровой, неигровой фильм или сериал – ОГНЕННЫЙ ЛИС, реж. Дмитрий Шпиленок
• Лучший дебют в полнометражном игровом, неигровом фильме или сериале – ДАЛКИЕ БЛИЗКИЕ, реж. Иван Соснин
• Лучший сценарий в полнометражном игровом, неигровом фильме или сериале – ЧИП ВНУТРИ МЕНЯ, реж. Юлия Киселева
• Лучшая режиссёрская работа в полнометражном игровом, неигровом фильме или сериале – НЕ ХОРОНИТЕ МЕНЯ БЕЗ ИВАНА, реж. Любовь Борисова;
• Специальный приз «За вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока» – государственная национальная кинокомпания «Сахафильм»

Фото: пресс-служба премии

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть первая)
Подробнее
Названы самые популярные у российских пиратов фильмы в 2024 году
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть вторая)
Подробнее
«Буратино» обзаведется двумя продолжениями
Подробнее
Касса четверга: «Домовенок Кузя» стал лидером проката
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Кузя» почти догнал «Огниво», а «Братья» – «Зятя»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 19–22 декабря
Подробнее
«Кинопоиск» подвел итоги 2024 года
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 16–22 декабря 2024 года
Подробнее
Предварительная касса четверга: прокат ожидаемо возглавил «Домовенок Кузя»
Подробнее
Премия «Золотой Орел» объявила номинантов
Подробнее
МТС объявила о трансформации в холдинговую структуру
Подробнее
Вспомнить молодость: итоги российского онлайн-проката в ноябре 2024 года
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Start рассказал о премьерах 2025 года
Подробнее
В Москве cостоится церемония награждения лауреатов Дальневосточной кинопремии
Подробнее
Касса России: «Домовенок Кузя» возглавил прокат
Подробнее
ВЦИОМ назвал лучшие онлайн-кинотеатры с отечественным контентом
Подробнее
Тильда Суинтон получит почетную награду Берлинале
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Домовенок Кузя» стал новым лидером проката
Подробнее
Международная касса: «Муфаса: Король Лев» стартовал по нижней границе ожиданий
Подробнее

Новости по теме

В Москве cостоится церемония награждения лауреатов Дальневосточной кинопремии
Подробнее
Дальневосточная кинопремия представила состав экспертного совета
Подробнее
Дальневосточная кинопремия открывает прием заявок
Подробнее