Стали известны лауреаты Дальневосточной кинопремии

Главная награда досталась фильму «Огненный лис»

23 декабря на площадке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики в Москве прошла торжественная церемония награждения лауреатов 1-й Дальневосточной кинопремии.

Награда в главной категории «Лучший полнометражный игровой, неигровой фильм или сериал» досталась картине ОГНЕННЫЙ ЛИС. Статуэтку и денежный приз в 300 тыс рублей создателям ленты вручила заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева.

По словам директора Дальневосточной Кинопремии, художественного руководителя Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон», режиссёра Филиппа Абрютина, Дальневосточная Кинопремия должна стать системообразующим проектом дальневосточной кинематографии.

Полный список лауреатов

• Лучший полнометражный игровой, неигровой фильм или сериал – ОГНЕННЫЙ ЛИС, реж. Дмитрий Шпиленок

• Лучший дебют в полнометражном игровом, неигровом фильме или сериале – ДАЛКИЕ БЛИЗКИЕ, реж. Иван Соснин

• Лучший сценарий в полнометражном игровом, неигровом фильме или сериале – ЧИП ВНУТРИ МЕНЯ, реж. Юлия Киселева

• Лучшая режиссёрская работа в полнометражном игровом, неигровом фильме или сериале – НЕ ХОРОНИТЕ МЕНЯ БЕЗ ИВАНА, реж. Любовь Борисова;

• Специальный приз «За вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока» – государственная национальная кинокомпания «Сахафильм»

Фото: пресс-служба премии