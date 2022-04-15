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Фонд кино изменил правила участия в отборе на модернизацию кинозалов

Автор: Никита Никитин

15 апреля 2022

Участник отбора не должен находиться в санкционных списках других государств

В пятницу, 15 апреля, Фонд кино сообщил об изменении требований к организациям, подающим заявки на участие в отборе на модернизацию кинозалов. Об этом можно прочесть на сайте ведомства.

У участника отбора может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, но данная задоженность не должна превышать 300 тысяч рублей. Чтобы это подтвердить, заявитель в состав заявочной документации может предоставить один из трех видов документов, выданных не ранее чем за 30 календарных дней до даты предоставления в Фонд кино основных документов.

В ведомство можно предоставить:

  1. Оригинал или нотариально заверенную копию справки с отметкой о том, что заявитель не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов и других задолженностей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты предоставления справки в Фонд кино.
  2. Оригинал или нотариально заверенную копию акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам с Федеральной налоговой службой (КНД 1160070), подтверждающего отсутствие у заявителя задолженности или наличие суммарной задолженности, не превышающей 300 тысяч рублей.
  3. Оригинал или нотариально заверенную копию официального письма инспекции Федеральной налоговой службы, заверенный печатью и подписью уполномоченного должностного лица, подтверждающего отсутствие у заявителя задолженности по уплате налогов и прочих видов задолженности, не превышающих 300 тысяч рублей.

Документы могут быть предоставлены в Фонд кино отдельно от основного комплекта заявочной документации, но не позднее 31 мая 2022 года.

Подтверждением предоставления необходимых документов является подача документа лично руководителем организации или его представителем (по доверенности) в Фонд кино или поступление почтового отправления в отделение почты по месту нахождения Фонда кино не позднее 31 мая 2022 года.

Также участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), не исполнивших заключенные государственные и муниципальные контракты о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, по причине того, что в отношении этих организаций недружественные иностранные государства или иностранные государственные объединения или союзы ввели политические и экономические санкции или иные меры ограничительного характера.

Соответствующая гарантия должна быть предоставлена в комплекте заявочной документации в составе справки о соответствии заявителя условиям отбора на первое число месяца, в котором подана заявка на участие в отборе. Также в составе комплекта заявочной документации необходимо предоставить гарантийное письмо, заверенное печатью и подписью руководителя организации-заявителя, подтверждающее соблюдение заявителем требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» при подаче заявки на участие в отборе.

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