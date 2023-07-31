Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства

Всего экспертам будет представлено 53 проекта

3 августа 2023 года в ТАСС состоится очная защита национальных фильмов, производство которых осуществляется иными организациями кинематографии, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства.

На очную защиту будут представлены 44 кинопроекта. Среди них фильмы ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ (ООО «Ай Ди Продакшн»), ЖДУН (ООО «Наше Кино»), ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ (ООО «Когуар»), 1812 (ООО «Пиманов и партнеры»), ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ СМЕРТИ (ООО «Триикс Медиа»), ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК (ООО «Интерфест») и другие.

Среди прочих будут представлены национальные фильмы, которые претендуют на дофинансирование. В их числе проекты 1993 (ООО «Кинокомпания «Гейт»), ЛИТВЯК (ООО «Студия «28 Панфиловцев»), РОДНИНА (ООО «Голд медиа Продакшн»), ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА (ООО «Интерфест»), САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА (ООО «План 9»), БЛИНДАЖ (ООО «ЛЕГИО ФЕЛИКС») и другие.

С полным расписанием защиты можно ознакомиться на сайте Фонда кино.

Очная защита пройдет в ТАСС по адресу Тверской бульвар, дом 2. Начало мероприятия - в 11:00.

Проход для участников на мероприятие осуществляется только при условии предварительной регистрации и при предъявлении паспорта.

Все желающие смогут наблюдать за очной защитой посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на главной странице официального сайта Фонда кино.

Фото: Фонд кино