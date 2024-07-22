Фонд кино назвал участников четвертой волны программы «Автор»

Всего было утверждено десять сценарных заявок

Фонд кино завершил процедуру отбора на участие в четвертой волне социальной отраслевой программы поддержки сценаристов «Автор».

Всего было утверждено 10 сценарных заявок соответствующих стипендиатов:

– Анна Андрюкина, ОПЯТЬ ВОСЕМНАДЦАТЬ

– Антон Бабчук, НА МАРСЕ МАРКУСУ НЕ МЕСТО

– Анастасия Брагина, ВЕЧНАЯ МОЛОДОСТЬ

– Сергей Бузунов, ПАЛЕОЛИТ. ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ

– Елена Зорина, КУЛИБИН И ПЕРПЕТУУМ-МОБИЛЕ

– Вячеслав Киреев, ДЕРЕВНЯ ЗОЛОТОИСКАТЕЛЕЙ

– Анна Колодезнева, ПОДРУЖИСЬ С БАБАЙКОЙ

– Илья Лебедев, ОДИССЕЯ 1945

– Максим Маркин, ЛЮБОВЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

– Максим Пьянзов, НЕПОБЕДИМЫЙ

Программа «Автор» была учреждена в конце 2022 года для поддержки отечественных кинодраматургов в условиях ухода западных мейджоров с российского рынка.