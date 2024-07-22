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Фонд кино назвал участников четвертой волны программы «Автор»

Автор: Илья Кувшинов

22 июля 2024

Всего было утверждено десять сценарных заявок

Фонд кино завершил процедуру отбора на участие в четвертой волне социальной отраслевой программы поддержки сценаристов «Автор».

Всего было утверждено 10 сценарных заявок соответствующих стипендиатов:

– Анна Андрюкина, ОПЯТЬ ВОСЕМНАДЦАТЬ
– Антон Бабчук, НА МАРСЕ МАРКУСУ НЕ МЕСТО
– Анастасия Брагина, ВЕЧНАЯ МОЛОДОСТЬ
– Сергей Бузунов, ПАЛЕОЛИТ. ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ
– Елена Зорина, КУЛИБИН И ПЕРПЕТУУМ-МОБИЛЕ
– Вячеслав Киреев, ДЕРЕВНЯ ЗОЛОТОИСКАТЕЛЕЙ
– Анна Колодезнева, ПОДРУЖИСЬ С БАБАЙКОЙ
– Илья Лебедев, ОДИССЕЯ 1945
– Максим Маркин, ЛЮБОВЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
– Максим Пьянзов, НЕПОБЕДИМЫЙ

Программа «Автор» была учреждена в конце 2022 года для поддержки отечественных кинодраматургов в условиях ухода западных мейджоров с российского рынка.

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