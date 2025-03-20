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Фонд кино начал прием заявок на поддержку оснащения кинозалов в новых регионах России в 2025 году

Автор: БК

20 марта 2025

Подать заявку можно до 20 апреля включительно

Фонд кино объявил о старте приема заявок на отбор организаций кинопоказа, претендующих на получение средств для оснащения кинозалов современным цифровым кинотеатральным оборудованием в новых регионах России.

Уточняется, что речь идет о населенных пунктах, входящих в состав Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с численностью населения до 500 тысяч человек.

Заявки принимаются до 20 апреля включительно.

Комплекты заявочной документации представляются в Фонд кино в электронном виде на онлайн-площадке. Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе участвовать не будут.

Фото: Фонд кино

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