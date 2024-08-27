Фонд кино проведет очную защиту авторских анимационных проектов
Автор: БК
27 августа 2024
Питчинг пройдет 29 августа в пресс-центре МИА «Россия сегодня»
29 августа в пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоится очная защита уникальных авторских анимационных национальных фильмов организаций кинематографии.
Экспертам будут представлены два новых проекта и четыре картины, которые претендуют на дофинансирование.
С полным расписанием можно ознакомиться на сайте Фонда кино. Начало мероприятия в 11:00.
Все желающие смогут наблюдать за очной защитой посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на главной странице официального сайта Фонда кино.
Фото: Фонд кино
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