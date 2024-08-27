Фонд кино проведет очную защиту авторских анимационных проектов

Питчинг пройдет 29 августа в пресс-центре МИА «Россия сегодня»

29 августа в пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоится очная защита уникальных авторских анимационных национальных фильмов организаций кинематографии.

Экспертам будут представлены два новых проекта и четыре картины, которые претендуют на дофинансирование.

С полным расписанием можно ознакомиться на сайте Фонда кино. Начало мероприятия в 11:00.

Все желающие смогут наблюдать за очной защитой посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на главной странице официального сайта Фонда кино.

Фото: Фонд кино