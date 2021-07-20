«Горький fest» показал следующие конкурсные фильмы

В третий конкурсный день был показан фильм МАМА, Я ПОДРУЖИЛАСЬ С ПРИЗРАКАМИ (реж. Саша Воронов, 2020). Картину представил сам автор.

Кроме того, на крыше отеля Шератон возобновила свою работу студия прямого эфира программы «День за днем» телеканала ННТВ. В прямом эфире приняли участие гости фестиваля актриса Ксения Суркова и актер Владимир Любимцев.

Также гости и участники фестиваля также посетили судостроительный завод Красное Сормово, где состоялся показ кинофильма Глеба Панфилова МАТЬ. Копию фильма на 35-мм пленке фестивалю «Горький fest» предоставил Госфильмофонд России. Экскурсию для гостей фестиваля провела Маргарита Финюкова, замдиректора музея истории завода «Красное Сормово». Также на мероприятии присутствовали директор музея Сергей Леонов, а главный инженер ПАО Завод «Красное Сормово» Дмитрий Максимов обратился к собравшимся с приветственной речью. Помимо участников и гостей фестиваля на показе присутствовали 50 рабочих завода и 25 жителей Нижнего Новгорода, зарегистрировавшихся на показ через сайт фестиваля.

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20.07.2021 Автор: Виолетта Палий