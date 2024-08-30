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«Газпром-Медиа Холдинг» раскрыл финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие 2024 года

Автор: Илья Кувшинов

30 августа 2024

Выручка компании за шесть месяцев составила 79,8 млрд рублей

Стали известны финансовые показатели «Газпром-Медиа Холдинга» по итогам второго квартала и первых шести месяцев 2024 года. Их приводит РБК со ссылкой на отчетность по МСФО.

В отчете указано, что результаты АО «Газпром-Медиа Холдинг» и его дочерних организаций выделены в отдельный сегмент «Медиабизнес», который отражает результаты компаний, связанных с «теле- и радиовещанием, рекламой, издательской деятельностью, кинопроизводством и распространением контента преимущественно на территории Российской Федерации».

Выручка сегмента за второй квартал 2024 года составила 41,1 млрд рублей, а за первое полугодие – 79,8 млрд. Убыток, в свою очередь, составил 4,5 млрд рублей за второй квартал и 7 млрд за первые шесть месяцев 2024-го.

Напомним, что в число активов «Газпром-Медиа» входят телеканалы НТВ, ТНТ, «Матч!», «Пятница» (всего 40 каналов), онлайн-платформы Premier и RUTUBE, производственные и дистрибуционные компании (Comedy Club Production, «Централ Партнершип»), ряд радиостанций и многое другое.

Последние доступные финансовые показатели «Газпром-Медиа» по МСФО приходятся на 2021 год – тогда консолидированные доходы холдинга составили 121 млрд рублей. С 2022 года Газпромбанк, ранее владевший холдингом, отчетность не публиковал.

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