Борис Ханчалян назначен заместителем генерального директора «Газпром-медиа холдинга»

Ранее он занимал должность заместителя генерального директора ГПМ РТВ

Борис Ханчалян занял должность генерального директора «Газпром-медиа холдинга». Об этом сообщают «Ведомости».

«Мы планируем сфокусироваться на перспективных коммерчески привлекательных проектах как внутри страны, так и за ее пределами. Глобальная задача остается прежней – обеспечивать устойчивый рост и прибыльность “Газпром-медиа холдинга”», – прокомментировал свое назначение медиаменеджер.

Ранее Ханчалян был советником генерального директора «Газпром-медиа холдинга» и занимал должность заместителя генерального директора ГПМ РТВ.

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