HBO Max отчитался о работе за второй квартал 2021 года

За второй квартал 2021 года аудитория HBO и HBO Max на территории Америки увеличилась на 2,8 млн подписчиков, что превзошло ожидания аналитиков. Суммарная американская база двух сервисов сейчас составляет 47 млн подписок, мировая же достигла уровня в 67,5 млн — это на 12 млн превышает итоги первого квартала 2021-го.

Таким образом представители видеосервисов также изменили свои прогнозы: ранее к концу года ожидалось порядка 67-70 млн подписчиков по всему миру, теперь прогноз вырос до 70-73 млн. В июне HBO Max запустился на 39 территориях, в том числе, Латинской Америке и странах Карибского бассейна, потому значительный приток подписчиков ожидается именно на новых площадках.

Выручка HBO Max оценивается в $8 млрд, за минувший квартал она выросла на 40%. Ожидается, что к 2025 году на HBO и HBO Max суммарно будет приходиться порядка 120-150 млн подписчиков.

Также дата запуска HBO Max в Европе сдвинута на начало 2022 года. В конце 2021-го будет объявлен список стран, где планируется старт платформы на следующий год.

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22.07.2021 Автор: Виолетта Палий