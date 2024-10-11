Семейная мелодрама «Мой дикий друг» получила два приза на фестивале в Иране

Смотр фильмов для детей и молодежи ICFF состоялся в 36-й раз

10 октября в Иране завершился 36-й Международный кинофестиваль для детей и молодежи ICFF.

Российская лента Анны Курбатовой МОЙ ДИКИЙ ДРУГ по итогам смотра была удостоена сразу двух наград: приза молодежного жюри за лучший фильм и приза организации CIFEJ – Международного центра кино для детей и юношества.

«Кино на универсальном языке передает важные смыслы. Я очень рада, что мы смогли передать ценности, заложенные в книге Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», которая во многом вдохновила на создание картины. Это фильм о преданности, доброте, дружбе, смелости, и я рада, что он понятен и интересен международной аудитории фестиваля», – отметила режиссер.

Картина с Елисеем Чучилиным, Юлией Александровой и Юрием Колокольниковым была отобрана для участия в фестивале из перечня фильмов, представленных компанией РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.

Фото: кадр из фильма МОЙ ДИКИЙ ДРУГ