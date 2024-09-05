ИРИ и Департамент культуры города Москвы объявили о сотрудничестве

В рамках соглашения планируется упростить процедуры для проведения съемок в столице

Генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский и руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин подписали соглашение о сотрудничестве на минувшей Московской международной неделе кино.

В рамках соглашения планируется упростить процедуры для проведения съемок в Москве при поддержке ИРИ, разработать совместные предложения по развитию кинематографии, оказать друг другу экспертную поддержку в оценке контента и провести ряд совместных мероприятий.

«У нас амбициозные цели по развитию киноиндустрии, и мы заинтересованы в участии крупнейших игроков отрасли в решении таких масштабных задач. Соглашение с Институтом развития интернета предполагает взаимодействие по вопросам поддержки кинопроизводителей, благодаря ему мы сможем координировать наши усилия и в результате комплексно и полноценно помогать тем, кто сегодня снимает кино в Москве», – заявил Фурсин.

Помимо этого, внутрироссийские соглашения были подписаны с Фондом кино, арт-кластером «Таврида», холдингом «МТС Медиа» и онлайн-кинотеатром «Кинопоиск».

Фото: официальный сайт ИРИ