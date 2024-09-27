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ИРИ представил новинки сезона 2024-2025 годов

Автор: Илья Кувшинов

27 сентября 2024

Новый проект Жоры Крыжовникова, продолжение «Крутой перемены», документальный «Киборг»

26 сентября в IT-кластере «Кибердом» прошла презентация нового сезона Института развития интернета (АНО «ИРИ»), где были представлены проекты, которые выйдут в 2024-2025 при поддержке ИРИ.

Ведущими презентации, по традиции, выступили генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский и исполнительный директор ИРИ Елена Лапина. Мероприятие началось с очередного подведения итогов. С 2020 года при поддержке ИРИ вышло более 2000 проектов – причем, 617 из них только за минувшие полтора года. Общее количество просмотров составило более 16,6 млрд .

Проекты для онлайн-кинотеатров, в свою очередь, набрали более 400 млн просмотров. Лидером по просмотрам сериалов, созданных при поддержке ИРИ, стал Wink. Также в почетную пятерку попали Premier, Кинопоиск, Start и Иви. Спикеры отметили, что релизы поддержанных институтом сериалов с осени 2023 года привели к росту смотрения российского контента – пиковый вклад, разумеется, внесла криминальная драма Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». В числе других популярных проектов оказались «Отмороженные» (Wink, Кинопоиск), «ГДР» (Wink), «Трудные подростки 5» (Wink, Кинопоиск) и «Мастодонт» (Wink, Premier, Иви, Okko). Среднемесячное время смотрения контента ИРИ на платформах, по данным Mediascope, составило 2 часа 24 минуты.

Если говорить про телевидение, то накопленный охват всех показов проектов ИРИ в эфире достиг 95 млн человек. Лидером по охватам стали «ГДР» (27,7 млн человек, НТВ), «10 дней (26,3 млн, НТВ), «Отмороженные» (22 млн, СТС), «Переведи ее через Майдан» (21,3 млн, Первый) и «Казачок» (20,5 млн, ТНТ).

Первым проектом, о котором пошла речь на презентации, стал фэнтезийный сериал «Последний богатырь. Наследие», стартующий в онлайн-кинотеатре Start уже с 27 сентября. По шоу был продемонстрирован расширенный трейлер. Елена Лапина пошутила со сцены, что теперь ИРИ ждет от авторов франшизы игру, и представила, таким образом, следующий «игровой блок». В нем речь пошла о четырех проектах – «Смутное время», «Северный путь», «Приключения Пети и Волка: Дело об артефакте приключений» и «Сатурн». По последним двум были показаны геймплейные ролики. На «Сатурн» ИРИ делает большие ставки – это гибрид tactical/action RPG, действие которой происходит в 2062 году. Сюжет строится вокруг столкновения человечества с инопланетным ИИ, который способен подчинять себе земные технологии.

Блок проектов для детей открыл анонс второго сезона детского детектива «Любопытная Варвара 2», который уже находится в производстве – на этот раз юная сыщица будет расследовать таинственные происшествия в Пятигорске, куда она приезжает на осенние каникулы. Помимо этого, Лапина также коротко рассказала о других семейных шоу – «Три друга, клад и матрос Кошка» (сейчас находится в пост-продакшне), «Каникулы Светофоровых» и «Герои Арктики». Блок подростковых сериалов открыла мелодрама «Многогранники» с Тиной Стойилкович, Степаном Белозеровым и Данилой Красновым. Релиз трогательной истории о первой любви и дружбе запланирован в октябре на Start.

Представляя сериал «Подростки в космосе», Елена Лапина отметила, что фантастический проект напоминает ей советский фильм МОСКВА-КАССИОПЕЯ. События шоу разворачиваются в 2054 году, когда из-за экологических проблем средний возраст населения стремительно снижается. Спасти ситуацию могут подростки – единственные, кто физически способен отправиться в космос и найти уникальное вещество для предотвращения катастрофы. Премьера сериала состоялась на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», и уже 3 октября он дебютирует на Wink и Кинопоиске.

В завершение блока Алексей Гореславский также заявил о том, что уже в октябре Институт развития интернета объявит конкурс на создание молодежного контента.

Non-scripted проекты ИРИ теперь выходят и на телевидении – одним из первых стало шоу «Наука в шоке», его релиз недавно состоялся на СТС. Вторые сезоны получат «Страсти по грантам» и «Уездный доктор», а из новинок можно отметить «Классный мюзикл» – первое в России реалити-шоу, где подростки под руководством наставников и экспертов индустрии могут получить роль в настоящем мюзикле.

В этом сезоне выйдут два больших международных сериала, которые были поддержаны ИРИ – снятая в Аргентине криминальная мелодрама «Эль Русо» (релиз всех серий на Premier 3 октября) и экшн-драма «Амура» (1 октября, KION) с Аленой Михайловой, работа над которой проходила в России и Азии с привлечением иностранных актеров.

Блок проектов о сильных исторических личностях открыли три сериала, которые делаются вместе с Первым каналом: «Петр Первый» с Константином Плотниковым (при участии Okko), «Новороссия. Потемкин» с Иваном Колесниковым и «Павел. Первый и последний» с Денисом Власенко (совместно с Кинопоиском). Также были анонсированы три исторических проекта для телеканала «Россия 1» и онлайн-кинотеатров – «Столыпин», «Александр I» и «Князь Андрей». Последний сейчас еще находится в съемках. По словам Елены Лапиной, создатели сериала стараются работать в реальных локациях.

Помимо этого, ИРИ поддержал шесть проектов, которые будут приурочены к 80-летию Победы. Все они сейчас находятся в производстве и должны появиться на платформах и в эфире в мае 2025 года.

Три из четырех сериалов в блоке исторических детективов – «Плевако», «Царь ночи» и «Злые люди» – сделаны совместно с онлайн-кинотеатром Premier и телеканалом НТВ. Четвертый же, «Разящий луч» с Иваном Колесниковым, создан РЕН ТВ и Star Media Vision. Проект, рассказывающий о некогда талантливом физике, который оказывается втянут в противостояние КГБ и ЦРУ, пока еще не обзавелся платформой для онлайн-релиза.

Спикеры отметили, что ИРИ уже поддержал более 150 документальных проектов. В частности, одним из них стал сериал «Киборг», признанный самым ожидаемым документальным проектом на фестивале «Пилот» в этом году. Вдохновляющий сериал производства ID PRODUCTION о жизни людей с протезами должен выйти эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Premier в этом году.

Блок сериалов, которые со сцены были охарактеризованы как истории о «Героях нашего времени», оказался посвящен врачам, учителям и шпионам. Одним из главных анонсов данной секции стало продолжение драмеди «Крутая перемена» с Никитой Ефремовым – во втором сезоне главному герою предстоит отправиться в Узбекистан, чтобы поделиться опытом преподавания русского языка и литературы в местной школе. Режиссером проекта вновь выступит Карен Оганесян. Помимо этого, стало известно, что мелодрама «Ландыши», которая участвовала в конкурсе сериалов «Пилот», получила новое название: история отношений обычного парня и наследницы миллиардера обзавелась подзаголовком «Ландыши. Такая нежная любовь». Шоу в духе УКРОЩЕНИЯ СТРОПТИВОЙ выйдет на Wink в январе 2025 года.

Отдельно на презентации речь пошла о высокобюджетных проектах, которые были поддержаны Институтом. Акцент был сделан на шпионской драме «Атом» («Смотрим», «Россия 1») с Алексеем Гуськовым и Юрием Чурсиным, рассказывающей об истории создания ядерного оружия в СССР, и на военном детективе «Враг у ворот» с Александром Новиным и Филиппом Янковским (Иви, Первый канал). Действие последнего разворачивается в сентябре 1941 года, когда немецкие захватчики рвались к Москве. Тогда в свете сложившейся обстановки было принято решение освободить из мест лишения свободы опытных оперативных сотрудников: одним из них оказывается старший следователь МУРа, осужденный за измену Родине.

Закончилась презентация на высокой ноте – гостям представили первые кадры из музыкальной мелодрамы Жоры Крыжовникова и Ольги Долматовской по мотивам фильма МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ. Главные роли трех подруг, которые находятся в поисках любви и счастья в солнечной Москве начала нулевых, исполнили Тина Стойилкович, Мария Камова и Анастасия Талызина. Также в актерском составе проекта задействованы Иван Янковский, Андрей Максимов и Андрей Бурковский. Премьера шоу состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink, после чего проект выйдет в эфире СТС.

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