ИРИ объявил дату проведения Национальной премии интернет-контента
Автор: БК
19 февраля 2025
Она пройдет 5 июня в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм»
Институт развития интернета (АНО «ИРИ») сообщил о том, что торжественная церемония вручения IV Национальной премии интернет-контента пройдет 5 июня в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм».
У премии ИРИ 15 основных номинаций. Среди них – «Игровой сериал до 30 минут», «Игровой сериал более 30 минут», «Non-scripted-проект», «Документальный проект» и многие другие.
Напомним, что в прошлом году обладателем награды в категории «Игровой фильм» стала лента ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА Игоря Волошина. В сериальных номинациях победу одержали «Плейлист волонтера» и «Политех».
Фото: ИРИ
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