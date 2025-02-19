ИРИ объявил дату проведения Национальной премии интернет-контента

Она пройдет 5 июня в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм»

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») сообщил о том, что торжественная церемония вручения IV Национальной премии интернет-контента пройдет 5 июня в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм».

У премии ИРИ 15 основных номинаций. Среди них – «Игровой сериал до 30 минут», «Игровой сериал более 30 минут», «Non-scripted-проект», «Документальный проект» и многие другие.

Напомним, что в прошлом году обладателем награды в категории «Игровой фильм» стала лента ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА Игоря Волошина. В сериальных номинациях победу одержали «Плейлист волонтера» и «Политех».

Фото: ИРИ