Режиссер «Золотого дна» будет эксклюзивно сотрудничать с онлайн-кинотеатром «Иви»

Илья Ермолов сделал для платформы уже четыре проекта

Онлайн-кинотеатр «Иви» и режиссер Илья Ермолов подписали договор об эксклюзивном сотрудничестве.

«Нам близок подход Ильи к съемочному процессу, поэтому мы предложили ему сотрудничество на эксклюзивной основе. Уверены, впереди нас ждет еще много громких совместных работ», – заявил заместитель генерального директора по контенту онлайн-кинотеатра «Иви» Иван Гринин.

В числе сериалов, которые постановщик снял для стриминга – «Золотое дно», «Разрешите обратиться» и «13 Клиническая. Начало». В данный момент он работает над триллером о мире подпольной трансплантологии «Хирург».

Фото: кадр со съемок сериала «Хирург»