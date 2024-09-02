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Режиссер «Золотого дна» будет эксклюзивно сотрудничать с онлайн-кинотеатром «Иви»

Автор: БК

2 сентября 2024

Илья Ермолов сделал для платформы уже четыре проекта

Онлайн-кинотеатр «Иви» и режиссер Илья Ермолов подписали договор об эксклюзивном сотрудничестве.

«Нам близок подход Ильи к съемочному процессу, поэтому мы предложили ему сотрудничество на эксклюзивной основе. Уверены, впереди нас ждет еще много громких совместных работ», – заявил заместитель генерального директора по контенту онлайн-кинотеатра «Иви» Иван Гринин.

В числе сериалов, которые постановщик снял для стриминга – «Золотое дно», «Разрешите обратиться» и «13 Клиническая. Начало». В данный момент он работает над триллером о мире подпольной трансплантологии «Хирург».

Фото: кадр со съемок сериала «Хирург»

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