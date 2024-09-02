Режиссер «Золотого дна» будет эксклюзивно сотрудничать с онлайн-кинотеатром «Иви»
Автор: БК
2 сентября 2024
Илья Ермолов сделал для платформы уже четыре проекта
Онлайн-кинотеатр «Иви» и режиссер Илья Ермолов подписали договор об эксклюзивном сотрудничестве.
«Нам близок подход Ильи к съемочному процессу, поэтому мы предложили ему сотрудничество на эксклюзивной основе. Уверены, впереди нас ждет еще много громких совместных работ», – заявил заместитель генерального директора по контенту онлайн-кинотеатра «Иви» Иван Гринин.
В числе сериалов, которые постановщик снял для стриминга – «Золотое дно», «Разрешите обратиться» и «13 Клиническая. Начало». В данный момент он работает над триллером о мире подпольной трансплантологии «Хирург».
Фото: кадр со съемок сериала «Хирург»
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