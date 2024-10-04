Алексей Казаков возглавил департамент собственного производства онлайн-кинотеатра «Иви»

В свою очередь, программным директором департамента назначен Ренат Шаяхметов

Сценарист и продюсер Алексей Казаков стал новым директором департамента собственного производства онлайн-кинотеатра «Иви» и будет отвечать за весь производственный цикл фильмов и сериалов платформы. Об этом сообщают «Ведомости».

Помимо этого, программным директором департамента назначен Ренат Шаяхметов, который ранее отвечал за развитие бренда и контентный маркетинг «Иви».

В числе сценарных работ Казакова – комедии ГОРЬКО!, САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ, РОДНЫЕ, СУПЕРБОБРОВЫ, триллер БЕШЕНСТВО и многие другие. В качестве режиссера он также снял мистический хоррор ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ.

В сентябре 2021 года «Иви» заключил с Алексеем Казаковым двухлетнюю сделку в формате first look deal.

Фото: личный архив Алексея Казакова