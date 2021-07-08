IVI заключил контентную сделку с продюсером Владимиром Масловым

Онлайн-кинотеатр IVI заключил сделку first look deal с продюсером Владимиром Масловым, в рамках которой видеосервис получает приоритетное право отбора проектов. В течение двух лет Маслов должен представить IVI 20 разработок сериалов и фильмов.

Также Маслов выступит продюсером шести отобранных IVI проектов. Снимет их «Зум продакшн» — Маслов владеет третью кинокомпании. Если число отобранных проектов окажется больше шести, сроки их производства будет обсуждаться в каждом случае отдельно. Других подробностей сделки стороны не раскрыли.

Сейчас IVI планирует заняться в том числе кинопроизводством, поэтому видеосервис и привлекает Маслова. Первым оригинальным фильмом IVI в рамках контракта с продюсером будет комедия, которую планируется сначала выпустить в конце 2022 — 2023 года в кинопрокат, а позднее — на самом онлайн-кинотеатре. Компания «Централ партнершип» выступит сопродюсером и прокатчиком этого фильма.

Ранее видеосервис выпустил только один полнометражный originals — LOVE с Сергеем Светлаковым в главной роли. Фильм вышел в прокат в феврале 2021 года и собрал кассу в 69 млн рублей.

Владимир Маслов выступал продюсером фильмов МИЛЛИАРД, НЕПРОЩЕННЫЙ и сериала «Топи» — оригинального проекта онлайн-кинотеатра «КиноПоиск HD».

Контентная сделка с Масловым — третья для IVI за последний месяц. В начале июня онлайн-кинотеатр подписал трехлетний эксклюзивный контракт с кинокомпанией «Среда», а в июле IVI также заключил двухлетнюю сделку first look deal с Hype Film, работавшей над фильмами Кирилла Серебренникова.

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08.07.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: Ведомости