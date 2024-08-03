Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках августа

«Город тайн» и турецкие сериалы

В числе новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре «Иви» в августе – детективный сериал «Город тайн». Главные роли в российской адаптации южнокорейского детектива исполнили Илья Любимов и Ксения Лукьянчикова.

Кроме того, зрителей стриминга ждут фэнтези САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА, фантастическая комедия ТЫ ПРОСТО КОСМОС, новые турецкие сериалы и другие новинки библиотеки.

Уже на сервисе:

БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ (комедия, реж. Георгий Малков, Максим Максимов)

Незадолго до свадьбы Леры и Германа девушка ударяется головой и теряет память, забывая жениха. Теперь она думает, что встречается со своим бывшим Максом, безбашенным каскадером. В надежде вернуть воспоминания Леры, Герман просит Макса подыграть и притвориться ее парнем – а сам жених будет жить с ними под одной крышей.

ОПАСНЫЕ ВОДЫ (триллер, реж. Йоахим Хеден)

События остросюжетной картины разворачиваются на диких пляжах Карибских островов, где пятеро старых друзей решают провести отпуск. Их цель – любительское исследование мест кораблекрушения времен Второй мировой войны. Компания уверена, что их ждут невероятные впечатления и масса удовольствия. Однако реальность оказывается куда страшнее… Во время погружения, друзья внезапно оказываются отрезанными от берега с минимальными запасами кислорода. Паника нарастает, а шансов на спасение все меньше. Ситуация обостряется, когда они понимают, что окружены стаей крупных белых акул. Каждый из них начинает свою борьбу за жизнь.

С 5 августа:

«Город тайн» (детективный триллер, реж. Сергей Пикалов)

Из-за травмы головы, перенесенной в детстве, следователь СК Алексей Платов не способен испытывать чувства. Он вырос невозмутимым, рассудительным и одиноким. Казалось бы, в его работе это преимущество, но отсутствие каких-либо эмоций не дает ему выстраивать нормальные отношения с коллегами и начальством. В один из обычных дней Платов едет к предпринимателю Эллеру, чтобы получить компромат на влиятельных людей города и его коллег в СК, но находит его в луже крови, умершим явно насильственной смертью. Одним из сотрудников полиции, приехавших по вызову, оказывается лейтенант Полина Лаврова. С этого момента она вместе с безэмоциональным Платовым начинают бороться с коррупцией в местном СК и полиции.

С 6 августа:

«Вишневый сезон» (мелодрама, реж. Эда Тексоз, Таркан Карлидаг, Филиз Гюльмез Пакман

В центре сюжета – юная Ойкю, с детства безответно влюбленная в прекрасного Мете. Сердце Ойкю разрывалось на части каждый раз, когда она замечала, как Мете смотрит на ее ближайшую подругу Шейму. Ойкю места себе не находила от переживаний, пока в ее жизни не появился Айаз, с которым по иронии судьбы девушку познакомил Мете. Эта встреча стала судьбоносной для юной Ойкю, ведь именно тогда она поняла, что значит действительно большая любовь.

С 8 августа:

САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА (фэнтези)

Эмеры – это настоящие сверхлюди, наделенные магическими способностями и живущие среди нас. Они управляют человеческими эмоциями, не знают боли, но лишены способности испытывать чувство любви. Их все меньше, существование настоящих эмеров под угрозой, поэтому Денис – молодой эмер-полукровка – решает найти избранную, которая может изменить ход событий. Катя – та самая, от которой может зависеть существование эмеров, еще не знает, какой силой наделена, когда встречает Дениса. Эта встреча может стать самой важной в жизни молодых людей и целого мира.

ТЫ ПРОСТО КОСМОС (фантастическая комедия, реж. Кристиан Меркадо)

Адам и Джейн – единственные выжившие на космическом шаттле, который уже три года дрейфует по Вселенной. Несмотря на сложную ситуацию, космонавты не отчаиваются и наполняют свои дни разными делами в ожидании помощи с Земли: вяжут, смотрят фильмы, вкусно едят и танцуют. Однажды Адам и Джейн задаются вопросом: «А почему мы все еще не переспали?» Выяснится, что причин несколько: дома космонавтов ждут супруги, а еще можно разрушить зародившуюся дружбу. Но станут ли эти аргументы весомыми – время покажет.

С 18 августа:

ПРИШЕЛЬЦЫ (фантастический боевик, реж. Чхве Дон-хун)

Веками инопланетяне помещают преступников со своих планет в тела людей, живущих на Земле, о чем люди никогда не знали. Их охраняют специальные пришельцы, способные перемещаться во времени. Заключенные не должны прийти себя и сбежать. В далеком будущем охранники ловят очередного очнувшегося преступника в человеческом теле, у которого остается младенец, обреченный погибнуть.

Скоро:

«Ветренный холм» (драма, реж. Омер Байкул, Бюлент Доган)

Зейнеп – дерзкая и свободолюбивая девушка, она выросла в настоящей роскоши, но это не мешает ей оставаться трудягой и упорно идти к своей цели. Однажды она попадает в аварию, и ее спасает юный Халиль, который недавно приехал в город. Молодые люди сближаются, когда становится понятно, что Зейнеп из семьи, когда-то сломавшей жизнь Халилю и его родным, и он здесь, чтобы мстить. Что же будет сильнее – любовь или месть?

«Эго» (драма, реж. Шенол Сонмез, Доа Джан Анафарта)

Молодая пара Эрхан и Элиф готовится к долгожданной свадьбе. Жених и невеста счастливы, но идиллию нарушают неожиданные события: мошенники обманывают молодого человека на крупную сумму. Будущая семья оказывается в больших долгах, что влечет за собой разлад и бесконечные ссоры. На помощь приходит начальница Эрхана, которая готова помочь и избавить молодых людей от долга, но в обмен на услугу. Женщина мечтает о ребенке, но здоровье ее подорвано. Она обращается к своему подчиненному с просьбой стать отцом ее будущего ребенка.

Фото: кадр из сериала «Город тайн»