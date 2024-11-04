Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках ноября

«Дайте шоу» и много турецких мелодрам

Одна из главных ноябрьских новинок, которая уже появилась в онлайн-кинотеатре «Иви» – сериал-скандал «Дайте шоу» с Милошем Биковичем, Анастасией Красовской и Игорем Верником о закулисье телешоу и изнанке жизни поп-звезд.

Кроме того, зрителей стриминга ждут комедийный экшн КОМАНДА ЗАЧИСТКИ, мелодрама ЧЕРНЫЙ ЧАЙ, седьмой сезон «Скорой помощи» и многое другое.

Уже на сервисе:

«Дайте шоу» (драма, реж. Дмитрий Литвиненко, Ксения Чашей)

В погоне за сенсациями команда ток-шоу «Правда» не стесняется использовать самые грязные приемы. Несмотря на это, популярность программы продолжает падать, поэтому любые горячие темы — на вес золота. Внезапно тема нового выпуска буквально сама приходит в студию: начинающая певица Вера обвиняет поп-звезду Кирилла Артемьева в изнасиловании и готова публично рассказать правду. Вот только ни продюсерам, ни зрителям она не нужна. Шоу начинается. И никто не знает, чем оно закончится.

«Самый известный диктор создает самый великий в мире клан» (аниме, реж. Юта Такамура)

Мальчик Ноэль — внук прославленного искателя и истребителя монстров. Парень всегда мечтал стать таким же великим, как его дед, но в итоге получил самую слабую профессию из всех возможных — диктора. Но парень решает не сидеть сложа руки и намеревается основать сильнейший клан в стране. Используя ораторский талант, Ноэль начинает собирать под свои знамена убийц и героев всех мастей.

«Плачущий призрак на пенсии» (аниме, реж. Масахиро Таката)

Однажды шестеро друзей поклялись стать величайшими охотниками за сокровищами. Однако был среди них парень Край Андрих, который не мог похвастаться какими-либо талантами, и уж тем более навыком поиска сокровищ. По мере того, как друзья Края становились все круче и злее, рос и его страх за свою жизнь. В итоге Андрих принимает решение уйти на пенсию, овладев навыками попрошайничества и мольбы.

«Влюбиться» (мелодрама, реж. Юй Цзунцзун)

Юэ Цянь Лин сразу поняла, что влюбилась, когда впервые встретила Гу Сюня, однако для главного красавчика кампуса, она все лишь надоедливая сокурсница. Молодой человек не подозревал, что они давно дружат в онлайн игре, хоть и не видя друг друга, и по-дружески решает помочь своей напарнице Юэ Цянь Лин под ником «Печенька» добиться парня, в которого она влюблена. Он начинает давать советы, которые девушка тут же исполняет, преследуя его по всему кампусу, чем еще сильнее надоедает Гу Сюню! И чем сильнее он злится, тем сильнее влюбляется в девушку по ту сторону экрана, пока безжалостно не отказывает Цянь Линь в реальной жизни. Тогда-то правда и выходит наружу, и теперь уже очередь Гу Сюня попытаться добиться расположения любимой.

ВЫЗОВ (драма, реж. Клим Шипенко)

Фильм о невероятной миссии кардиохирурга Евгении, которая должна провести сложную операцию прямо на МКС. От этого зависит жизнь космонавта, и Женя принимает вызов.

СМОТРИ НА МЕНЯ! (драма, реж. Владимир Грамматиков)

1948 год. Нина вместе с четырьмя детьми и коровой едет на поезде из Свердловска в Москву, чтобы найти без вести пропавшего мужа.

КАК ПРИРУЧИТЬ БИЗОНА (анимационный, реж. Хуан Хесус Гарсия Галоча, Педро Солис Гарсия)

Том и его непоседливая сестренка Мэри остались без родителей. Теперь они едут в далекую Калифорнию к своему дяде. Сев на поезд, юные путешественники знакомятся с группой детей из приюта, которых сопровождает молодая воспитательница. Индейцы, разбойники, бизоны и просторы Дикого Запада – это станет незабываемым приключением для самых смелых.

ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (анимационный, реж. Константин Бронзит)

Веселая компания отправляется в опасное путешествие, чтобы помочь пушистому космическому пришельцу Лунтику найти его маму и вернуться домой – на Луну. Друзьям нужно добраться до самой вершины Черной горы, путь к которой полон неожиданных опасностей и испытаний. Но, приложив общие усилия, дружная команда без страха идет навстречу приключениям.

МУЖСКОЕ СЛОВО (драма, реж. Сарик Андреасян)

Отец баррикадируется в больничной палате сына, уже долго находящегося в коме, и берет в заложники медиков, которые собирались отключить мальчика от систем жизнеобеспечения.

ВЕРА (драма, реж. Ира Волкова)

Вера – волевая женщина, на плечах которой держится благополучие ее семьи. Она преданно заботится о вечно болеющем муже Косте и сыне-подростке Роме. Однако привычный ход жизни героини нарушает появление новой соседки Людмилы, в которой она узнает школьную любовь мужа, а любимый сын не на шутку увлекается ее дочкой Юлей. В желании уберечь Рому от ошибок властная мать решает любыми способами помешать влюбленным подросткам видеться. Но, как известно, благими намерениями выстлан путь в ад, и родительская забота приводит к страшной трагедии.

ЧАС ТИШИНЫ (триллер, реж. Брэд Андерсон)

Детектив бостонской полиции Фрэнк Шоу во время задания попал в аварию, в результате которой лишился слуха. Ему трудно привыкнуть к новой реальности, лишенной звуков, но через 16 месяцев после травмы он решает вернуться к работе. Здесь Фрэнку при содействии его напарника Дага Слейтера поручают необычное задание – защитить глухую девушку, видевшую жестокое убийство. Когда полицейский приходит в многоквартирный дом, чтобы забрать Аву, сюда заявляются головорезы с намерением избавиться от случайной свидетельницы. Теперь Фрэнку и его подопечной нужно попытаться выбраться из опасной ловушки, приложив совместные усилия.

МАМЕ СНОВА 17 (комедия, реж. Анна Курбатова)

В результате загадочных обстоятельств сознание 17-летней Оли из 2005 года перемещается в ее собственное тело, но уже в 2024 году. В один миг школьница становится матерью-одиночкой и директором школы.

ЛЮБОВЬ ЗЛА (комедия, реж. Денис Гуляр, Гайк Асатрян)

В один вечер Ева поссорилась с неверным женихом и столкнулась с вором-домушником Максимом. Кто же знал, что она вернется так рано и испортит идеальное ограбление... А еще – что у нее окажется охотничье ружье, наручники и вдребезги разбитое сердце. Заточенный в ванной Макс пытается отговорить Еву от непоправимых решений. И тут, по закону жанра, в дверь стучатся новые лица: подруги, управдом, непутевый бывший и даже родители.

«Пьяный роман» (мелодрама, реж. Пак Сон-хо)

Чхэ Ен Чжу когда-то служила в спецназе, но однажды круто изменила свою жизнь и стала энергичным менеджером по продажам. Да еще и в алкогольной компании. После шести лет усердной работы ей приходится спасать свой отдел от закрытия. Вся надежда на успешное сотрудничество с владельцем пивоварни Мин Джу, тихо и мирно живущим в сельской глубинке. Появление прекрасной Ен Чжу меняет все. В силу характера и военного прошлого она всегда подавляет эмоции, но Мин Джу обладает уникальной эмпатией. Их деловые отношения перерастают в нечто за гранью бизнеса.

С 5 ноября:

«Комитет» (детектив, реж. Михаил Вассербаум)

80-е, Ленинград. Трое молодых коллег — Дмитрий Васильев, Владимир Наумов и Павел Иванов, — познакомились и крепко сдружились в первые дни работы в Комитете. Тогда они даже представить себе не могли, что их бывшие «клиенты» — цеховики, диссиденты, агенты иностранной разведки, — вскоре станут видными банкирами, политическими деятелями, меценатами и спонсорами. Как они, сотрудники на хорошем счету, будут справляться с многочисленными жизненными перипетиями и противоречиями и какими станут сами друзья спустя 40 лет после начала работы в органах госбезопасности?

С 7 ноября:

КОМАНДА ЗАЧИСТКИ (комедийный экшн, реж. Джон Кейес)

Команда уборщиков, зачищающих места преступлений, находит чемодан с деньгами. Они предназначались для взятки копам от влиятельного мафиози. За пропавшими миллионами начинается большая охота.

КОМАНДА МОНСТРОВ (анимационный, реж. Пит де Риккер, Йеспер Мюллер, Йенс Мюллер)

Когда маленькое бездомное привидение стучится в дверь к эксцентричным обитателям Поезда-призрака в поисках своего места, она случайно привлекает внимание «потустороннего мира».

«Семья по правилам и без» (драма, реж. Павел Руминов)

Олег и Ирина Боевы, создавшие миллиардный бизнес с нуля, еще с института всем вокруг казались идеальной парой, пока их отлаженная жизнь не треснула в одночасье. Неожиданно Олег узнает, что за его спиной Ира принимает непорядочные решения, в результате которых страдают люди. Боев принимает решение о разводе. Развод — значит, война. Война капиталов, компромата и связей, в которой каждый, включая детей, должен выбрать свою сторону. В попытках отомстить и доказать что-то, Боевы планомерно уничтожат себя, общее дело и в конечном счете — друг друга. И только когда пути назад уже не будет, поймут, что ненависть — оборотная сторона настоящей любви, которая, казалось, давно растворилась в рутине.

С 13 ноября :

«Три сестры» (драма, реж. Эда Тексёз)

В семье Несрин и Садыка в маленьком городке на берегу Средиземного моря подрастают три дочери — Донюш, Тюркан и Дерье. Родители стараются оградить дочерей от бытовых проблем, поэтому юные особы привыкли мечтать и романтизировать жизнь, зная, что все их проблемы решат родители, а потом подыщут состоятельных женихов. Каждая хочет появления рыцаря на белом коне, поэтому прибытие в дом местной свахи Незахат воспринимается с большой радостью. Женщина сообщает о желании младшего члена известного и богатого клана Корманов сыграть свадьбу — одна из сестер станет его женой.

С 18 ноября:

«Украденная любовь» (мелодрама, реж. Жозе Луис Виламарим)

Леандро живет в маленьком городке, где перспектив и путей для развития почти нет. Поэтому, чтобы реализовать свои амбиции и найти хорошую работу, он переезжает в мегаполис Сан-Пауло. Но вскоре судьба вынуждает Леонардо вернуться в родной город и знакомит молодого человека с Жайме, владельцем местного винного завода. Теперь жизнь Леонардо точно не назовешь размеренной и скучной.

С 21 ноября:

ЧЕРНЫЙ ЧАЙ (мелодрама, реж. Абдеррахман Сиссако)

Девушка сбегает из-под венца в день свадьбы и уезжает в Азию, где знакомится с владельцем чайного магазина, настоящим знатоком искусства китайской чайной церемонии. В неспешности наслаждения оттенками и вкусами, между ними вспыхивает страсть.

Скоро:

«Скорая помощь», 7 сезон (драма, реж. Богдан Дробязко)

На Кулыгина, как всегда, сваливаются неожиданные испытания. Но хорошо, что рядом есть друзья — сотрудники родной подстанции скорой помощи. И какой бы непростой ни была личная жизнь героев, в первую очередь, они — врачи. Им предстоит спасать больных от инфарктов, инсультов, ложного крупа и затянувшегося приступа астмы, выезжать на помощь к девушке, которая из любви к йоге решила потренироваться в углехождении и сожгла себе стопы, к отвергнутой женщине, решившей приворожить возлюбленного ядом перуанской жабы. А еще герои пять раз подряд будут вытаскивать мужчину из клинической смерти и даже спасут парня, который упал на декоративный рог барана, проткнувший ему голову насквозь. Выезжая к пациентам, они забывают обо всем, кроме желания помочь, спасти, вернуть.

Фото: кадр из сериала «Дайте шоу»