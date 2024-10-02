Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках октября

«Собиратель душ», «Ворон» и много мелодрам

В числе новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре «Иви» в октябре – нашумевший хоррор СОБИРАТЕЛЬ ДУШ и фэнтезийный боевик ВОРОН.

Кроме того, зрителей стриминга ждут сериал «Король и Шут», черная комедия ИДЕАЛЬНЫЙ ЛЦЕЦ и много мелодрам.

Уже на сервисе:

НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ (комедия, реж. Акан Сатаев)

Молодой официант спасает жизнь случайному незнакомцу, который оказывается успешным бизнесменом. Теперь он станет настоящим наставником для юноши и поможет ему устроиться в жизни.

«Дитя раздора» (драма, реж. Юрий Попович)

Лида борется со своим неверным и жестоким мужем за право воспитывать детей. Она долго не решалась его бросить, а когда решилась – он начал грязную игру. Но тяжелейший развод еще покажется не самой серьезной проблемой. Кто-то похищает ее дочь, и мир Лиды трещит по швам. Сможет ли она выстоять и восстановить справедливость?

«Счастлива по умолчанию» (мелодрама, реж. Александр Мохов)

Архитектор Алина встречается с простым рабочим, но не хочет знакомить его со строгой и амбициозной мамой. Вместо этого она просит своего босса временно исполнить роль ее ухажера.

С 3 октября:

ВОРОН (фэнтезийный боевик, реж. Руперт Сандерс)

Молодой парень Эрик с травматичным прошлым и его возлюбленная Шелли погибают от рук уличных бандитов. Воскрешенный мистическим силами герой намерен отомстить всем, кто разрушил его счастье.

«Король и Шут» (фэнтезийный байопик, реж. Рустам Мосафир)

Яркая история создания и расцвета культовой российской рок-группы «Король и Шут». Ее основатели, петербургские панки Горшок и Князь, дают первые концерты, добиваются популярности, пишут музыку и встречают удивительных персонажей своих хитовых песен.

«Корги по имени Моко. Простые истории» (анимационный)

Бездомный щенок Моко встречает девочку Юмми, и они становятся настоящими друзьями. Вместе они будут расти, узнают, что такое дружба и семья, разделят счастливые и грустные моменты и многому научатся друг у друга.

С 8 октября:

СОБИРАТЕЛЬ ДУШ (хоррор, реж. Осгуд Перкинс)

События фильма разворачиваются в штате Орегон в 1990-х. Агент ФБР Ли Харкер расследует серию таинственных происшествий. В нескольких семьях отцы лишают жизни близких, а затем пишут зашифрованные письма и убивают себя. Ответственность за преступления берет некий человек по кличке Собиратель душ. Но он не участвует в убийствах, а лишь подталкивает людей к действиям. Ли Харкер находит связь между этими преступлениями и неожиданно для себя осознает, что слишком легко предсказывает поведение Собирателя душ. Кажется, между маньяком и героиней есть ментальная связь.

С 17 октября:

ИДЕАЛЬНЫЙ ЛЖЕЦ (черная комедия, реж. Джозеф Шуман, Остин Старк)

Таинственный мошенник появляется в уединенном приморском поместье, выдавая себя за нового шеф-повара богатой семьи. Когда на остров приходит чума, ловкий повар подстрекает своих сослуживцев к восстанию и захватывает поместье.

Скоро:

«Эфлятун» (мелодрама, реж. Джюнейт Каракуш)

Незрячая девушка влюбляется в голос загадочного незнакомца. Турецкий сериал с Керемом Бюрсином и Ирэм Хэльваджиолу.

Фото: кадр из фильма СОБИРАТЕЛЬ ДУШ