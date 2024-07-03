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«Кинопоиск» раскрыл цифры просмотров аниме-проектов на сервисе

Автор: Илья Кувшинов

3 июля 2024

Лидером стал сериал «Атака титанов»

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» опубликовал статистику по просмотрам аниме-проектов – сообщается, что более 6,6 миллионов подписчиков Яндекс Плюса смотрят японскую взрослую анимацию.

Лидером чарта стал сериал «Атака титанов», который посмотрело более 2,6 млн подписчиков платформы. На втором месте оказался полнометражный фильм УЧЕНИК ЧУДОВИЩА Мамору Хосоды, а бронза досталась картине МЭРИ И ВЕДЬМИН ЦВЕТОК Хиромасы Ёнэбаяси. 

Четвертое место ушло ленте Макото Синкая 5 САНТИМЕТРОВ В СЕКУНДУ, а пятое – сериалу «Сага о Винланде».

Отмечается, что при создании топа «Кинопоиск» учитывал подписчиков Плюса, которые посмотрели больше 2 минут фильма или сериала.

По статистике сервиса, интерес россиян к аниме стабильно держится на уровне 13-17%, и в первом квартале 2024 года показатели достигли верхних границ этого диапазона.

Топ-10 аниме онлайн-кинотеатра «Кинопоиск»
1. «Атака титанов»
2. УЧЕНИК ЧУДОВИЩА
3. МЭРИ И ВЕДЬМИН ЦВЕТОК
4. 5 САНТИМЕТРОВ В СЕКУНДУ
5. «Сага о Винланде»
6. УКРАСЬ ПРОЩАЛЬНОЕ УТРО ЦВЕТАМИ ОБЕЩАНИЯ
7. «Паразит: Учение о жизни»
8. «Дороро»
9. КРАСАВИЦА И ДРАКОН
10. САД ИЗЯЩНЫХ СЛОВ

Фото: кадр из сериала «Атака титанов»

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