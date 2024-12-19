top banner

«Кинопоиск» подвел итоги 2024 года

Автор: Илья Кувшинов

19 декабря 2024

Самым популярным проектом стал сериал «Триггер»

Главным спикером пресс-завтрака стала директор Яндекса по работе с индустрией Ксения Болецкая.

Ежемесячная аудитория «Кинопоиска» составила 50 млн пользователей (это все те юзеры, которые заходят на сервис). Из них 14 млн подписчиков в месяц смотрят фильмы, сериалы и спорт (на 30% больше год к году). За год подписчики «Кинопоиска» провели за просмотром контента 4,7 млрд часов (на 25% времени больше, чем в 2023-м).

Российский контент на платформе смотрели 87% подписчиков (81,45% в 2023-м). 35% всей аудитории «Кинопоиска» в 2024 году смотрели детские проекты. Сериал «Триггер» стал самым популярным тайтлом в истории сервиса – драму с Максимом Матвеевым в этом году посмотрели 5 млн человек (суммарная аудитория подписчиков составила 7 млн). Также в топ-5 самых популярных проектов платформы попали ХОЛОП 2, «Беспринцыпные», ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ и ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ. Отмечается, что рейтинг составлен по числу подписчиков «Яндекс.Плюса», которые посмотрели более 2 минут тайтла.

Сразу 122 фильма и сериала посмотрело больше 1 млн подписчиков платформы. При этом, только 11 из них были эксклюзивами стриминга. 27 млн пользователей поставили оценки фильмам и сериалам в 2024 году на «Кинопоиске». В свои персональные списки «Буду смотреть» проекты добавляли 13,5 млн пользователей. Болецкая также подчеркнула, что подавляющая часть смотрения на платформе сейчас рождается из подборок контента на витрине.

56% зрителей кинотеатров подписаны на «Яндекс.Плюс». При этом, по данным «Яндекс.Карт» в 346 городах и 18 тысяч сел России нет кинотеатров. Директор Яндекса по работе с индустрией также добавила, что 2,8 млн семей без доступа к кинотеатрам в 2024 году посмотрели российские фильмы на «Кинопоиске».

В этом году «Кинопоиск» начал поддержку фильмов в прокате. Три из них (РУКИ ВВЕРХ, ОГНИВО и АНОРА) дебютировали в октябре. Продажи билетов на фильмы (на все релизы, а не только три получивших поддержку) на «Кинопоиске» и «Яндекс.Афише» в октябре выросли год к году на 42% (в штуках). Общие продажи билетов в кино в России, в свою очередь, выросли на 7%.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Централ Партнершип» представил проекты на 2024–2029 годы
Подробнее
Минкультуры объявило победителей питчингов
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 9–15 декабря 2024 года
Подробнее
«Последний ронин» продан сразу на несколько международных территорий
Подробнее
Объявлен шорт-лист премии «Оскар» в десяти номинациях
Подробнее
Предварительная касса четверга: в лидеры вырвалась «Баба Яга спасает Новый год»
Подробнее
Касса России: «Баба Яга спасает Новый год» поднялась на вершину проката
Подробнее
Касса четверга: «Баба Яга спасает Новый год» возглавила прокат
Подробнее
Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства
Подробнее
Врачи стали самыми популярными героями современных фильмов и сериалов
Подробнее
Малая форма: состояние короткометражного кино в России
Подробнее
Волшебники против богатырей: анализ грядущей «новогодней битвы»
Подробнее
Фильм «Руки вверх!» вернулся на российские онлайн-платформы
Подробнее
Новая производственная компания Тома Холланда заключила контракт с Sony
Подробнее
Надежда Андрющенко официально займет должность гендиректора «Ленфильма»
Подробнее
Кассовый провал «Крейвена-охотника»: что пошло не так?
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Баба Яга спасает Новый год» уверенно возглавила прокат
Подробнее
Аудитория российских видеосервисов показала серьезный рост в 2024 году
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть первая)
Подробнее
Американская касса: «Крейвен-охотник» показал худший старт среди проектов Marvel от Sony
Подробнее

Новости по теме

Российские онлайн-кинотеатры прокомментировали закон о получении прокатных удостоверений
Подробнее
Аудитория сериала «Триггер» на «Кинопоиске» превысила 7 млн подписчиков
Подробнее
«Преступление и наказание» поставило рекорд по премьерной аудитории для сериалов на «Кинопоиске»
Подробнее
После замедления YouTube продолжает оставаться самым популярным видеосервисом в России
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил новинки сезона 2024-2025 годов
Подробнее