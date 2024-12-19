«Кинопоиск» подвел итоги 2024 года

Самым популярным проектом стал сериал «Триггер»

Главным спикером пресс-завтрака стала директор Яндекса по работе с индустрией Ксения Болецкая.

Ежемесячная аудитория «Кинопоиска» составила 50 млн пользователей (это все те юзеры, которые заходят на сервис). Из них 14 млн подписчиков в месяц смотрят фильмы, сериалы и спорт (на 30% больше год к году). За год подписчики «Кинопоиска» провели за просмотром контента 4,7 млрд часов (на 25% времени больше, чем в 2023-м).

Российский контент на платформе смотрели 87% подписчиков (81,45% в 2023-м). 35% всей аудитории «Кинопоиска» в 2024 году смотрели детские проекты. Сериал «Триггер» стал самым популярным тайтлом в истории сервиса – драму с Максимом Матвеевым в этом году посмотрели 5 млн человек (суммарная аудитория подписчиков составила 7 млн). Также в топ-5 самых популярных проектов платформы попали ХОЛОП 2, «Беспринцыпные», ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ и ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ. Отмечается, что рейтинг составлен по числу подписчиков «Яндекс.Плюса», которые посмотрели более 2 минут тайтла.

Сразу 122 фильма и сериала посмотрело больше 1 млн подписчиков платформы. При этом, только 11 из них были эксклюзивами стриминга. 27 млн пользователей поставили оценки фильмам и сериалам в 2024 году на «Кинопоиске». В свои персональные списки «Буду смотреть» проекты добавляли 13,5 млн пользователей. Болецкая также подчеркнула, что подавляющая часть смотрения на платформе сейчас рождается из подборок контента на витрине.

56% зрителей кинотеатров подписаны на «Яндекс.Плюс». При этом, по данным «Яндекс.Карт» в 346 городах и 18 тысяч сел России нет кинотеатров. Директор Яндекса по работе с индустрией также добавила, что 2,8 млн семей без доступа к кинотеатрам в 2024 году посмотрели российские фильмы на «Кинопоиске».

В этом году «Кинопоиск» начал поддержку фильмов в прокате. Три из них (РУКИ ВВЕРХ, ОГНИВО и АНОРА) дебютировали в октябре. Продажи билетов на фильмы (на все релизы, а не только три получивших поддержку) на «Кинопоиске» и «Яндекс.Афише» в октябре выросли год к году на 42% (в штуках). Общие продажи билетов в кино в России, в свою очередь, выросли на 7%.