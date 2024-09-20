Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил новинки сезона 2024-2025 годов

Экранизация Atomic Heart, киновселенная Bubble и Алисы Селезневой и много продолжений

19 сентября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась презентация нового сезона онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».

Открыл презентацию директор по контенту Николай Буц, который рассказал о текущих успехах сервиса, а также представил линейку из девяти кинотеатральных проектов, которые в ближайшее время поддержит «Кинопоиск». В их числе – байопик РУКИ ВВЕРХ!, АНОРА Шона Бэйкера, новая работа Гая Ричи ВНЕ ЗАКОНА с Генри Кэвиллом и Джейком Джилленхолом, сделанная при участии «Плюс Студии», а также оригинальные проекты платформы КОРОЛЬ И ШУТ. ФИЛЬМ и МАЖОР В ДУБАЕ (30 октября 2025 года, «Централ Партнершип»).

Говоря о сериалах, Буц сперва анонсировал новые сезоны сразу нескольких «ориджиналсов» сервиса. Уже идет работа над четвертым сезоном «Триггера» с Максимом Матвеевым, съемки должны начаться в ближайшее время. Вторые сезоны получат «Кибердеревня» и «Монастырь» – в последнем обещано возвращение Марка Эйдельштейна и Филиппа Янковского на главные роли. Продолжением обзаведутся и «Беспринципные»: в новом сезоне с подзаголовком «Непреклонный возраст» главные герои отправятся в Санкт-Петербург.

Также был представлен полный актерский состав третьего сезона «Метода» Юрия Быкова, съемки которого уже идут. Помимо заявленных ранее Константина Хабенского и Анны Савранской, там появятся Никита Кологривый, Erop Кенжаметов, Эльдар Калимулин, Игорь Черневич, Анна Банщикова и Лев Зулькарнаев.

Главной новинкой ближайшего времени на «Кинопоиске» станет экранизация романа Федора Достоевского «Преступление и наказание» с Иваном Янковским. Первые четыре серии шоу дебютируют на стриминге 26 октября, а оставшиеся шесть – 30 ноября. Буц также анонсировал, что ожидаемое многими подписчиками сервиса фэнтези «Этерна» выйдет на платформе весной 2025 года.

Будущие проекты, которые еще находятся в разработке, представил руководитель «Плюс Студии» Михаил Китаев. В первую очередь, он объявил о заключении стратегического партнерства с кинокомпанией «Водород», в рамках которого будет создана целая вселенная вокруг героев фантастики СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД. Ее идейным вдохновителем станет режиссер оригинального фильма Александр Андрющенко.

Вселенная Bubble Studios также будет расширяться. В ближайшие пять лет планируется выход сразу семи новых проектов, среди которых – сериалы «Фурия» (первый сезон – в 2026 году), третий МАЙОР ГРОМ, сериалы по комиксам «Мироходцы», «Экслибриум», два фильма во вселенной «Бесобоя», а также сериал по ГРОМУ, куда войдут материалы первых двух картин, а также дополнительные сцены, отснятые специально для шоу.

Самым громким анонсом стала экранизация игры Atomic Heart, которая будет делаться под совместным креативным контролем со студией Mundfish. Сценарий проекта напишет Роман Кантор (СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ, МАСТЕР И МАРГАРИТА), а съемки должны начаться в уже в следующем году.