«Кинопоиск» подвел итоги смотрения в новогодние праздники

Лидером по просмотрам оказалась сказка «Огниво»

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» рассказал о том, что подписчики платформы смотрели в праздничные дни.

С 29 декабря по 8 января сервисом пользовалось 13 млн подписчиков. В среднем за 11 дней один пользователь проводил за просмотром 19 часов.

Лидером по просмотрам оказалось семейное фэнтези Александра Войтинского ОГНИВО, которое за праздники посмотрело более 1,5 млн подписчиков. На втором месте оказался оригинальный сериал «Кинопоиска» «Красная Поляна». Премьера проекта о приключениях аферистки на горнолыжном курорте состоялась на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Бронза ушла новогодней комедии НЕБРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА – именно ее чаще всего смотрели на платформе в новогоднюю ночь.

Драмеди Шона Бэйкера АНОРА, которое дебютировало на сервисе 7 января, смогло за два дня достичь аудитории в 520 тыс подписчиков и замкнуть топ-10 популярных проектов в новогодние праздники.

Отмечается, что рейтинг был составлен по количеству подписчиков Яндекс Плюса (включая Плюс и Плюс с Амедиатекой), которые посмотрели более 2 минут тайтла.

Топ-10 фильмов и сериалов за новогодние каникулы на «Кинопоиске»

1. ОГНИВО

2. «Красная Поляна»

3. НЕБРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА

4. «Прометей»

5. «Папины дочки. Новые»

6. БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД

7. «Последний богатырь. Наследие»

8. «Три кота»

9. «Киберслав»

10. АНОРА

Фото: кадр со съемок фильма ОГНИВО