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На реконструкцию Киностудии им. Горького потратят около 19 млрд рублей

Автор: Илья Кувшинов

23 декабря 2024

Об этом рассказала глава студии Юлиана Слащева

Киностудия им. Горького продолжает заниматься собственной модернизацией, которая обойдется в 19 млрд рублей. Об этом рассказала глава студии Юлиана Слащева в интервью РБК.

Большая часть финансирования будет направлена на строительство нового кинопроизводственного комплекса, расположенного на Валдайском проезде – на месте полностью снесенного старого здания уже закладывается новое, которое будет в два раза больше по площади.

Помимо этого, часть средств пойдет на строительство и ремонт объектов на улице Сергея Эйзенштейна. В их числе – производственный комплекс в шесть этажей, трехэтажный центр костюма и реквизита, в также многофункциональный кинозал.

Ожидается, что реконструкция Киностудии им. Горького должна быть полностью завершена в конце 2025-го – начале 2026 года. Часть объектов планируется запустить уже в августе следующего года.

Фото: официальный сайт Киностудии им. Горького

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