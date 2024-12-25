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KION подвел итоги 2024 года

Автор: Илья Кувшинов

25 декабря 2024

Самым успешным оригинальным проектом сервиса стал новый сезон «Жизни по вызову»

Онлайн-кинотеатр KION проанализировал, какие из оригинальных сериалов платформы стали самыми популярными среди зрителей на стриминге за период с января до декабря 2024 года.

Лидером по просмотрам оказался третий сезон драмы «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным.

Также в топ-10 попали «Первый номер», второй сезон «Обоюдного согласия», «Амура», «Убойный отпуск», «Кеша должен умереть», «Дайте шоу», «Успешный», «Она такая классная» и «Дядя Леша».

Помимо этого, на платформе KION появилась функция подведения личных итогов 2024 года для пользователей.

Фото: кадр из сериала «Жизнь по вызову»

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