KION подвел итоги 2024 года
Автор: Илья Кувшинов
25 декабря 2024
Самым успешным оригинальным проектом сервиса стал новый сезон «Жизни по вызову»
Онлайн-кинотеатр KION проанализировал, какие из оригинальных сериалов платформы стали самыми популярными среди зрителей на стриминге за период с января до декабря 2024 года.
Лидером по просмотрам оказался третий сезон драмы «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным.
Также в топ-10 попали «Первый номер», второй сезон «Обоюдного согласия», «Амура», «Убойный отпуск», «Кеша должен умереть», «Дайте шоу», «Успешный», «Она такая классная» и «Дядя Леша».
Помимо этого, на платформе KION появилась функция подведения личных итогов 2024 года для пользователей.
Фото: кадр из сериала «Жизнь по вызову»
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