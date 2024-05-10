Онлайн-кинотеатр KION рассказал о новинках мая

«Дядя Леша» с Тимофеем Трибунцевым и много лицензионных новинок

Главная майская новинка, которая уже появилась в онлайн-кинотеатре KION – криминальная комедия «Дядя Леша» о Робин Гуде наших дней. Главные роли в оригинальном проекте сервиса исполнили Тимофей Трибунцев, Анна Уколова, Сергей Лавыгин и Григорий Дудник.

Кроме того, зрителей стриминга ждут триллер МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ с Энн Хэтуэй и Джессикой Честейн, драма ПО ФРЕЙДУ с Энтони Хопкинсом, триллер СПЯЩИЕ ПСЫ с Расселом Кроу, а также другие лицензионные новинки библиотеки.

Только на KION

Уже на сервисе:

«Дядя Леша» (криминальная комедия, реж. Дмитрий Невзоров)

Дядя Леша работает простым дворником в детском доме в Рыбинске. Он. робкий и совестливый сотрудник детского дома вместе с воспитанниками грабит дома богатых людей в небольшом провинциальном городке. Вырученные деньги он переводит на нужды этого же детского дома. Пытаясь преодолеть различные трудности, герои истории многое узнают о жизни, любви, семье и настоящих ценностях.

Также на KION:

МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ (триллер, реж. Бенуа Деломм)

История происходит в 1960-е. Жизнь двух соседок Элис и Селин похожа на сказку — идеальные дома, успешные мужья и милые сыновья одного возраста. Но внезапно идиллия превращается в кошмар, а недавняя дружба оборачивается взаимными подозрениями и паранойей. Так начинается смертельно опасная игра, в которой нельзя доверять никому и ничему кроме собственных инстинктов.

СПЯЩИЕ ПСЫ (детективный триллер, реж. Адам Купер)

Лента рассказывает о бывшем детективе по расследованию убийств, который после лечения провалов в памяти пересматривает дело десятилетней давности, связанное с жестоким убийством профессора колледжа.

ПО ФРЕЙДУ (драма, реж. Мэтт Браун)

В центре повествования – реальные события в Лондоне, 3 сентября 1939 года. Два дня назад Германия осуществила вторжение в Польшу, и началась Вторая мировая война. На одном из своих последних сеансов основатель психоанализа Зигмунд Фрейд встречается с Клайвом С. Льюисом, будущим автором цикла повестей «Хроники Нарнии», чтобы поспорить о главной загадке мироздания.

ГОРОД ТАЙН: ИСЧЕЗНУВШАЯ (триллер, реж. Роберт Коннолли)

Пять девушек отправляются на корпоративный тимбилдинг в горы — В ходе квеста бесследно исчезает одна из них, а другие участники похода явно что-то скрывают. На помощь местному следствию приезжает федеральный агент Аарон Фальк. Однако, чем больше он углубляется в дело, тем больше прозрений у него возникает. Ведь каждая из вернувшихся рассказывает свою версию произошедшего, а местной полиции совершенно неясно, что тут делает федерал и зачем ему звонила пропавшая перед своим исчезновением.

МЕЧ КОРОЛЯ (историческая драма, реж. Николай Арсель)

Датский король отправляет своего лучшего рыцаря обуздать дикие земли. Но здесь, за стенами высоких замков, свои законы. Местные князья не спешат подчиняться королевскому наместнику. Они сами решают, кто будет возделывать их земли, а кто упокоится в них навсегда. Конфликт усугубляет прекрасная дева, обещанная отцом местному феодалу. Оставить её — значит потерять честь. Спасти — обречь себя на верную гибель. Но там, где опытный политик отступает, истинный рыцарь обнажает меч.

«Анатомия сердца» (мелодрама, реж. Максим Кубринский)

Директор крупного провинциального завода Николай Коршунов готов на все, чтобы обеспечить счастливое будущее единственной дочери Марины. Даже после того, как она забеременела от неблагонадежного одноклассника. Узнав, что у новорожденной внучки тяжелый порок сердца, Коршунов решает отдать ее в дом ребенка, а всем сказать, что девочка умерла. Через несколько лет после череды тяжелых испытаний Марина узнаёт правду и хочет вернуть девочку, которая теперь растет в любящей семье врача, спасшего ее жизнь.

Помимо этого, библиотека сервиса уже пополнилась новинками, среди которых драмеди ФРАУ, фантастический боевик ЛЕГЕНДА О РУСАЛКЕ, триллер ХИТМЕН. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО, драма ОБНАЖЕННАЯ МУЗА ПЬЕРА БОННАРА и сериал «Праздники».

Фото: кадр из сериала «Дядя Леша»