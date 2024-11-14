Стала известна сумма рибейтов кинопроизводителям в Красноярском крае в 2024 году
Общая сумма поддержки кинематографистов составит 50 млн рублей
Четыре кинокомпании, снявшие свои проекты на территории Красноярского края, получат субсидию на финансовое возмещение части затрат из бюджета региона на сумму в 50 млн рублей.
Самый большой рибейт достанется компании «Триикс Медиа» за сериал «Ронин». Также среди поддержанных проектов – полнометражные ленты ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ… (кинокомпания «Мечта»), Я – БЫВШИЙ АЛКОГОЛИК (кинокомпания «АртВека») и короткометражный документальный фильм «Дикари» (кинокомпания «Абрадокс»).
Отмечается, что в 2024 году в регионе были сняты семь игровых и восемь документальных проектов. Всего кинокомпании потратили на съемки в Красноярском крае рекордную сумму в 116,6 млн рублей.
Фото: «Енисей-кино»