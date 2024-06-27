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Кинокомиссия Краснодарского края подвела итоги за 2023 год

Автор: Илья Кувшинов

27 июня 2024

За прошлый год власти региона компенсировали более 45 млн рублей десяти кинокомпаниям

Пресс-служба администрации Краснодарского края рассказала ТАСС, что за прошлый год власти региона компенсировали более 45 млн рублей десяти кинокомпаниям, которые снимали там свои фильмы.

За три года поддержку получили 38 проектов на сумму более 102 млн рублей.

Помимо этого, подчеркивается, что процентная ставка по рибейтам увеличилась в 2023 году с 20 до 30%, а максимальный размер выплаты – с 8 до 12 млн рублей.

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, Краснодарский край становится все более популярной площадкой для съемок. Он также отметил, что на Кубани ввели льготное кредитование – до 5 млн рублей под 3% годовых.

В числе проектов, которые были сняты в регионе за последние несколько лет – ЧЕБУРАШКА, МАЖОР В СОЧИ, СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ, «Море. Солнце. Склифосовский», «Ищейка» и другие.

Фото: Freepik

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