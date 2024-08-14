top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Дебютная лента Малики Мухамеджан «Ласточка» получила приз в Италии

Дебютная лента Малики Мухамеджан «Ласточка» получила приз в Италии

Автор: БК

14 августа 2024

Драма была удостоена главной награды в секции «Лучший полнометражный игровой фильм»

Драма выпускницы ВГИКа Малики Мухамеджан ЛАСТОЧКА была удостоена главной награды в секции «Лучший полнометражный игровой фильм» на фестивале Lucania Film Festival в Италии.

Смотр, который прошел в итальянской коммуне Пистиччи уже в 25-й раз, представляет лучшие работы независимой киносцены.

Лента рассказывает о девушке Карлыгаш (в переводе с казахского — «ласточка»), которая живет вместе с мужем и свекром на коневодческой ферме. Она для всех здесь чужая, однако все меняется с приездом в их аул иностранца – фотографа из Франции, который отправился в путешествие после разрыва с женой.

Производством картины занимался продюсерский центр «ВГИК-Дебют» при поддержке Министерства культуры РФ и при участии казахстанской компании Tanaris Production и итальянской Revolver.

Напомним, что на Lucania Film Festival специального упоминания также удостоилась драма ЧУМА Дмитрия Давыдова.

Фото: кадр из фильма ЛАСТОЧКА

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

В Выборге стартовал кинофестиваль «Окно в Европу»
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Бордерлендс» возглавил официальный прокат
Подробнее
Стали известны победители фестиваля «Одна шестая»
Подробнее
Netflix стал жертвой хакеров
Подробнее
Стриминг Disney+ впервые стал прибыльным
Подробнее
Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» объявил программу
Подробнее
Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе и кино
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 5–11 августа 2024 года
Подробнее
В бой идет один Шан-Чи: итоги второго квартала на телевидении
Подробнее
Предпродажи уикенда: экшн «Бордерлендс» подобрался к «Главному герою» и обошел «Бладшота»
Подробнее
РОСКИНО начинает прием заявок на участие в Dubai International Content Market
Подробнее
Касса четверга: лидером проката стал пиратский релиз «Дэдпул и Росомаха»
Подробнее
Apple заканчивает с широким кинопрокатом своих фильмов
Подробнее
Paramount Global начинает масштабные сокращения в связи с убытками
Подробнее
Фестиваль «Золотой ворон» подвел итоги минувшего смотра
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Бордерлендс» стартовал ниже ожиданий
Подробнее
В Выборге состоялось открытие 32-го фестиваля «Окно в Европу»
Подробнее
Режиссер «Похороните меня за плинтусом» работает над байопиком о Жириновском
Подробнее
Касса России: пиратский «Дэдпул и Росомаха» лидирует с большим отрывом
Подробнее
Выручка российских онлайн-кинотеатров за первое полугодие 2024 года выросла на 42%
Подробнее

Новости по теме

«Чума» Дмитрия Давыдова отметилась на фестивале в Италии
Подробнее
В Красноярском крае завершился III Международный форум кинопроизводителей
Подробнее
Берлинский кинофестиваль запускает конкурсную секцию дебютов
Подробнее
Международный фестиваль «Зеркало» представил программу и жюри
Подробнее
В России будет создан Альянс кинофестивалей
Подробнее