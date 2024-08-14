Дебютная лента Малики Мухамеджан «Ласточка» получила приз в Италии

Драма была удостоена главной награды в секции «Лучший полнометражный игровой фильм»

Драма выпускницы ВГИКа Малики Мухамеджан ЛАСТОЧКА была удостоена главной награды в секции «Лучший полнометражный игровой фильм» на фестивале Lucania Film Festival в Италии.

Смотр, который прошел в итальянской коммуне Пистиччи уже в 25-й раз, представляет лучшие работы независимой киносцены.

Лента рассказывает о девушке Карлыгаш (в переводе с казахского — «ласточка»), которая живет вместе с мужем и свекром на коневодческой ферме. Она для всех здесь чужая, однако все меняется с приездом в их аул иностранца – фотографа из Франции, который отправился в путешествие после разрыва с женой.

Производством картины занимался продюсерский центр «ВГИК-Дебют» при поддержке Министерства культуры РФ и при участии казахстанской компании Tanaris Production и итальянской Revolver.

Напомним, что на Lucania Film Festival специального упоминания также удостоилась драма ЧУМА Дмитрия Давыдова.

Фото: кадр из фильма ЛАСТОЧКА