Дебютная лента Малики Мухамеджан «Ласточка» получила приз в Италии
Драма была удостоена главной награды в секции «Лучший полнометражный игровой фильм»
Драма выпускницы ВГИКа Малики Мухамеджан ЛАСТОЧКА была удостоена главной награды в секции «Лучший полнометражный игровой фильм» на фестивале Lucania Film Festival в Италии.
Смотр, который прошел в итальянской коммуне Пистиччи уже в 25-й раз, представляет лучшие работы независимой киносцены.
Лента рассказывает о девушке Карлыгаш (в переводе с казахского — «ласточка»), которая живет вместе с мужем и свекром на коневодческой ферме. Она для всех здесь чужая, однако все меняется с приездом в их аул иностранца – фотографа из Франции, который отправился в путешествие после разрыва с женой.
Производством картины занимался продюсерский центр «ВГИК-Дебют» при поддержке Министерства культуры РФ и при участии казахстанской компании Tanaris Production и итальянской Revolver.
Напомним, что на Lucania Film Festival специального упоминания также удостоилась драма ЧУМА Дмитрия Давыдова.
Фото: кадр из фильма ЛАСТОЧКА