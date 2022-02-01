Инвестфонд Apollо приобрел долю в Legendary Pictures за $760 млн

Благодаря сделке к Legendary вернется стратегический контроль над предстоящими проектами

Продакшн-студия Legendary Entertainment, ответственная за многие проекты Кристофера Нолана или, например, один из главных хитов постковидного проката ДЮНУ Дени Вильнева, продала частной инвестиционной компании Apollo миноритарный пакет акций за $760 млн, сообщает Deadline. Долю компании, которая теперь принадлежит Apollo, не была обнародована, но в официальном заявлении она определяется как «значительная».

Благодаря сделке к руководству Legendary вернется операционный, стратегический и творческий контроль над собственными проектами. При этом китайский медиа-холдинг Dailan Wanda хоть и сократит свою долю в активах студии, все же останется ее мажоритарным акционером. Он приобрел Legendary за $3,5 млрд в 2016 году. Именно тогда компанию покинул ее основатель, миллиардер Томас Тулл, который руководил компанией с момента основания с 2004 года.

Генеральный директор Legendary Джош Гроуд в разговоре с корреспондентом Deadline рассказал, что за последние месяцы руководством компании было рассмотрено сразу несколько сценариев сделок от различных игроков. По заверениям Гроуда, неопределенность, в условиях которой действует кинобизнес в период пандемии коронавируса, не оказывала особого влияния на заключенную сделку. Острой необходимости в финансовых вливаниях у компании не было, на балансе у Legendary находится достаточное количество наличных средств. Дополнительное финансирование от инвестфонда лишь открывает новые возможности по дальнейшим слияниям и поглощениям. В самом деле, Legendary ударно провела ушедший год – 2021-й стал самым прибыльным в истории компании. На данный момент компания наращивает производство новых кино- и телепроектов в США и во всем мире. Кроме кинопроизводства Legendary также развивает производство комиксов, направления виртуальной реальности, лицензирования и мерчандайзинга. Фильмы, в производстве которых когда-либо участвовала Legendary Pictures, принесли в мировом прокате в общей сложности $18 млрд.

В последнее время в индустрии медиа и развлечений наблюдается всплеск прямых инвестиций. Инвесторы стремятся извлечь выгоду из взрывного развития потокового вещания и роста спроса на контент. Компания Apollo выступает в данном направлении одним из ключевых участников. Стратегия инвестфонда – приобретать крупные доли в различных медиа-активах, чтобы в дальнейшем участвовать в сделках по их слиянию и поглощению. В компании крайне рады начавшемуся партнерству с Legendary. Сделке дали зеленый свет, оценив перспективность франшиз из пакета компании, а также прочность ее отношений как со студиями-мейджорами, так и онлайн-платформами. По оценкам аналитиков фонда, несмотря на сложную обстановку на рынке, Legendary уже сейчас генерирует внушительный поток свободных денег, который грамотно реинвестируется по ряду быстрорастущих направлений. Это позволяет рассматривать Legendary как платформу для потенциальных инвестиций и предстоящих слияний и поглощений.

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