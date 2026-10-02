Фестиваль «Маяк» представил жюри

Смотр пройдет в Геленджике с 3 по 8 октября

Кинофестиваль «Маяк», который пройдет в Геленджике с 3 по 8 октября, объявил состав жюри.

Председателем станет режиссер, художник-аниматор и сценарист Константин Бронзит. Выбрать победителей ему помогут актриса Полина Кутепова, оператор Наталья Макарова, режиссер и сценарист Иля Малахова, режиссер и сценарист Кирилл Михановский, а также актер Александр Паль.

Лауреатов конкурса короткометражных фильмов определят режиссер и актер Руслан Братов, режиссер Сергей Малкин, а также режиссер и актриса Стася Толстая.

Фото: пресс-служба фестиваля