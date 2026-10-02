top banner

Фестиваль «Маяк» представил жюри

Автор: БК

2 октября 2026

Смотр пройдет в Геленджике с 3 по 8 октября

Кинофестиваль «Маяк», который пройдет в Геленджике с 3 по 8 октября, объявил состав жюри.

Председателем станет режиссер, художник-аниматор и сценарист Константин Бронзит. Выбрать победителей ему помогут актриса Полина Кутепова, оператор Наталья Макарова, режиссер и сценарист Иля Малахова, режиссер и сценарист Кирилл Михановский, а также актер Александр Паль.

Лауреатов конкурса короткометражных фильмов определят режиссер и актер Руслан Братов, режиссер Сергей Малкин, а также режиссер и актриса Стася Толстая.

Фото: пресс-служба фестиваля

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

КИОН рассказал о новинках октября
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 21–27 сентября 2026 года
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 1-4 октября
Подробнее
На Форуме объединенных культур обсудили конкуренцию, пиратство и будущее кинопроката
Подробнее
Касса России: «Девятая планета» возглавила прокат
Подробнее
Новинки октября в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»
Подробнее
Американская касса: перевыпуск кинокомикса «Мстители: Финал» возглавил прокат
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Девятая планета» забрала золото
Подробнее
Международная касса: ре-релиз «Мстителей» показал третий лучший старт для повторного проката
Подробнее
В Москве впервые пройдет Корейская кинонеделя
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Царевна Несмеяна» 
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках октября
Подробнее
«Наше кино» и QS Films заключили стратегическое партнерство
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Приключения мамонтенка» опередили «Царевну Несмеяну»
Подробнее
Официальная касса России: покорители вышек и планет
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 1-4 октября
Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «Полдень»
Подробнее
В Москве состоялась премьера комедийного роуд-муви «Без оглядки»
Подробнее
Кинокомпания братьев Андреасян готовит байопик о Михаиле Круге
Подробнее
Законопроект об освобождении от НДС для ИП в сфере кино внесен на рассмотрение Госдумы
Подробнее

Новости по теме

Кинофестиваль «Маяк» объявил программу смотра
Подробнее
Российская премьера драмы «Фьорд» состоится на фестивале «Маяк»
Подробнее
«Шум времени» Алексея Учителя откроет кинофестиваль «Маяк»
Подробнее
Кинофестиваль «Маяк» открыл прием заявок
Подробнее
Кинофестиваль «Маяк» объявил даты проведения
Подробнее