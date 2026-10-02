Фестиваль «Маяк» представил жюри
Автор: БК
2 октября 2026
Смотр пройдет в Геленджике с 3 по 8 октября
Кинофестиваль «Маяк», который пройдет в Геленджике с 3 по 8 октября, объявил состав жюри.
Председателем станет режиссер, художник-аниматор и сценарист Константин Бронзит. Выбрать победителей ему помогут актриса Полина Кутепова, оператор Наталья Макарова, режиссер и сценарист Иля Малахова, режиссер и сценарист Кирилл Михановский, а также актер Александр Паль.
Лауреатов конкурса короткометражных фильмов определят режиссер и актер Руслан Братов, режиссер Сергей Малкин, а также режиссер и актриса Стася Толстая.
Фото: пресс-служба фестиваля
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