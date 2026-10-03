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В Геленджике открылся кинофестиваль «Маяк»

Автор: БК

3 октября 2026

В конкурсную программу смотра этого года вошли 11 полнометражных картин

3 октября в Геленджике в четвертый раз стартовал фестиваль актуального российского кино «Маяк». Ведущей торжественной церемонии открытия выступила лауреат приза за лучшую женскую роль смотра, актриса Мария Карпова. Она описала атмосферу мероприятия, как смелую и честную, и пожелала всем участникам испытать такие же яркие эмоции в этом году, какие в прошлом испытала она сама.

В конкурсную программу смотра этого года вошли одиннадцать полнометражных картин, семь из которых – дебюты. В числе участников смотра – ВАНЯ Клавдии Коршуновой, ГОЛЕМ Александра Котта, ЛЕТО В БАДЕНЕ Антона Желнова, ПАДАЕТ СНЕГ Евгении Громовой и другие проекты.

Победителей «Маяка» в этом году выберут режиссеры Константин Бронзит, Иля Малахова, Кирилл Михановский, актеры Полина Кутепова и Александр Паль, а также кинооператор Наталья Макарова. Оценивать конкурс короткого метра будут режиссер и актер Руслан Братов, режиссер Сергей Малкин, актриса и режиссер Стася Толстая.

Программный директор фестиваля Стас Тыркин на церемонии открытия подвел промежуточный итог минувших трех лет: «Фильмы "Маяка", не всегда задающие удобные вопросы, и не всегда дающие удобные ответы, за три года посмотрели 1,068 млн зрителей. Фестиваль "Маяк" всегда будет на стороне авторов, которых мы приглашаем. людей, которые фиксируют для нас образы нашего времени. И этот праздник - для них и для нас тоже».

Открылся фестиваль художественным фильмом о Дмитрии Шостаковиче ШУМ ВРЕМЕНИ. Масштабная историческая лента Алексея Учителя рассказывает о жизни выдающегося творца, который проходит через периоды признания и сомнений, любви и потерь, творческих побед и поражений. Главную роль в картине исполнил Олег Савцов. Вне конкурса на фестивале состоится российская премьера драмы ФЬОРД Кристиана Муджиу (в прокате с 29 октября) с Себастианом Стэном и Ренате Реинсве, а также показы документального фильма Павла Лунгина ЧЕТЫРЕ ЖИЗНИ ПЕТРА МАМОНОВА и первых двух серий драмеди «Шик» Сони Райзман.

Итоги «Маяка» станут известны на церемонии закрытия фестиваля 8 октября.

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