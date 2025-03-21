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Warner Bros. потеряет на «Микки 17» более $75 млн

Автор: Илья Кувшинов

21 марта 2025

Производственный бюджет фильма Пон-Джун Хо составляет $118 млн

Ситуация на Warner Bros. с каждым днем накаляется, и кассовые неудачи не делают работу боссов легче – сразу три инсайдера прогнозируют, что студия потеряет около $75-80 млн на научно-фантастической сатире МИККИ 17 с Робертом Паттинсоном.

Стоит отметить, что источник, близкий к студии, утверждает, что реальные убытки Warner Bros. окажутся значительно меньше.

После двух недель проката новая лента от режиссера ПАРАЗИТОВ Пон-Джун Хо заработала в мировом прокате $92,2 млн. Производство проекта обошлось студии в $118 млн с учетом налоговых скидок, а еще $80 млн было потрачено на маркетинг – в частности, только $4 млн из них ушло на рекламу во время чемпионата AFC.

МИККИ 17, к сожалению, не последняя неудача студии: на этой неделе Warner Bros. выпускает в прокат криминальную драму МУДРЫЕ ПАРНИ с Робертом Де Ниро – согласно прогнозам, она сможет заработать на старте в США в районе $2-3 млн при бюджете в $45 млн.

Фото: кадр из фильма МИККИ 17

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