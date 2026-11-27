Основную долю международного рынка контролируют китайские игроки

Компания Media Partners Asia (MPA) представила ежегодный отчет о рынке микродрам. Согласно прогнозу, мировая выручка сегмента в 2026 году достигнет $20 млрд (+24% год к году), а к 2031 году может вырасти до $32 млрд при среднегодовом темпе роста 9,8%.

При этом за пределами Китая, на который приходится 76% мирового рынка ($15,2 млрд), индустрия пока испытывает трудности с достижением устойчивой прибыльности: около 56 центов с каждого заработанного доллара уходит на маркетинг, еще 18 центов – на комиссии магазинов приложений и платежных сервисов.

Выручка сегмента за пределами Китая оценивается в $4,87 млрд. Крупнейшим отдельным рынком остаются США ($1,71 млрд), несмотря на снижение показателя на 2% за год. По прогнозу MPA, к 2029 году американский рынок уступит лидерство Азиатско-Тихоокеанскому региону без учета Китая, а совокупная выручка остальных рынков к 2031 году достигнет $11 млрд. Наиболее быстрый рост демонстрирует Индия, где доходы от микродрам за год утроились и достигли $322 млн.

Основную долю международного рынка контролируют китайские игроки: DramaBox, GoodShort, ReelShort, Kunlun и NetShort вместе обеспечивают около 65% выручки. При этом финансовые результаты крупнейших платформ пока неоднозначны: DramaBox завершила 2025 год с чистой рентабельностью 3,2%, тогда как ReelShort за тот же период понесла убытки в размере $12 млн, хотя в первом квартале 2026-го вышла на прибыль в $8 млн.

Отдельно исследование фиксирует стремительный рост производства контента с использованием искусственного интеллекта: число новых позиций в каталогах приложений за пределами Китая увеличилось примерно со 100 тысяч в 2025 году до 440 тысяч в 2026-м, причем около 75% из них созданы с применением ИИ. По оценке MPA, производство микродрамы с использованием искусственного интеллекта обходится примерно в десять раз дешевле, чем съемки сериала в Лос-Анджелесе.

Фото: Magnific