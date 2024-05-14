МТС выделила 6 млрд рублей на собственный аналог YouTube и TikTok

Об этом рассказала руководитель видеоплатформы NUUM Наталья Братчикова

Руководитель видеоплатформы NUUM Наталья Братчикова рассказала РБК, что МТС выделила 6 млрд рублей на свой аналог YouTube и TikTok.

NUUM позволяет просматривать длинные и короткие видео, стримы и вертикальные видео. Тестирование видеоплатформы началось с декабря 2023 года, а уже в этом марте была запущена партнерская программа для блогеров (самозанятых и ИП) – за демонстрацию рекламы в горизонтальных роликах автор стал получать 55% и больше рекламной выручки.

По словам Братчиковой, по итогам апреля ежемесячная аудитория NUUM составила более 5,2 млн уникальных пользователей. Из них – 40 тыс создателей контента, причем непрофессиональных блогеров из них насчитывается около 33-35 тыс человек.

Платформа ориентируется на возраст пользователей 18-24 года с расширением в перспективе до 15-35 лет. На данный момент, основная аудитория NUUM – мужская (60%), так как изначально сервис базировался на стриминговой платформе МТС для геймеров WASD.

Отмечается, что у TikTok сервис перенял рекомендательную систему. При этом Братчикова подчеркнула, что на их платформе идет развитие всех форматов видео, а не только вертикальных.