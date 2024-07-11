«МТС Медиа» отчитался о финансовых результатах по итогам первого квартала 2024 года

Число подписчиков онлайн-кинотеатра KION выросло на 28% год к году

Компания МТС опубликовала финансовые и операционные результаты деятельности за первый квартал 2024 года – в частности, показатели холдинга «МТС Медиа».

Число подписчиков онлайн-кинотеатра KION выросло на 28% год к году. Количество часов просмотров на пользователя, в свою очередь, увеличилось на 33%. Отмечается, что количество пользователей во всех средах (OTT, IPTV, спутниковое и кабельное ТВ) достигло 13,2 млн человек.

За первый квартал 2024 года в линейке KION Originals вышло 8 проектов. Количество просмотров оригинальных проектов выросло более чем на 55% год к году. Самые высокие оценки аудитории на сервисе за этот период получили детектив «Черное солнце», драма «Вернуть любой ценой» и второй сезон «Обоюдного согласия».

Рост продаж направления МТС Live, которое объединяет билетные сервисы, организацию концертов и театральных выступлений, продюсирование мероприятий и сеть площадок МТС Live Холл, в 1 квартале 2024 года составил 70% в деньгах.

Стриминг МТС Музыка вырос вдвое по количеству активных пользователей, а книжный сервис Строки показал рост пользователей с платной подпиской на 65%.