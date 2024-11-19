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«МТС Медиа» подвел итоги за третий квартал и девять месяцев 2024 года

Автор: БК

19 ноября 2024

Выручка холдинга за июль-сентябрь выросла на 1 млрд руб год к году

Холдинг «МТС Медиа» опубликовал финансовые и операционные результаты деятельности за третий квартал и девять месяцев 2024 года – в частности, показатели онлайн-кинотеатра KION.

Выручка холдинга за июль-сентябрь выросла на 1 млрд руб год к году. За девять месяцев 2024-го выручка, в свою очередь, увеличилась на 2,7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

За третий квартал онлайн-кинотеатр KION нарастил количество пользователей на 25,2% до 9,5 млн человек, а количество часов просмотра на пользователя выросло на 29%. За минувшие девять месяцев платформа выпустила 22 оригинальных проекта. 44% новых зрителей KION составляют пользователи программы лояльности МТС Premium.

Совокупный объем продаж МТС Live удвоился. Новая площадка в Нижнем Новгороде, открытая летом и рассчитанная на 1421 зрителя, дополнила федеральную сеть концертных площадок. Всего залы МТС Live в третьем квартале приняли свыше 90 тысяч зрителей.

Количество уникальных пользователей стриминга МТС Музыка, активных в течение месяца (MAU), утроилось благодаря интеграции с экосистемой МТС. Среди успешных инициатив, которые дали рост активности в веб-версии – запуск проектов «Ваш школьный плеер» и музыкального квиза.

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