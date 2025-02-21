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Netflix инвестирует $1 млрд в производство фильмов и сериалов в Мексике

Автор: Илья Кувшинов

21 февраля 2025

Платформа также потратит $2 млн на модернизацию студии Churubusco

Генеральный директор Netflix Тед Сарандос сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум, что стриминг планирует инвестировать $1 млрд на производство фильмов и сериалов на территории страны в ближайшие четыре года (с 2025 по 2028 год).

Помимо этого, платформа также потратит $2 млн на модернизацию студии Churubusco в Мехико – одной из старейших производственных площадок страны.

Netflix впервые запустился в Мексике в 2011 году. В 2015 году стриминг выпустил свой первый испаноязычный проект – драмеди «Клуб Ворон», а в 2019 году открыл собственный офис на территории страны.  

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