Валовые сборы «Чебурашки» перешагнули на 2,5 млрд рублей

Рождество дало прокату новый импульс

Праздничный рождественский день позволил большей части участников таблицы даже прибавить в своих сборах относительно предыдущего дня. Подобного не наблюдалось с 2 января. За скобками как обычно остается лидер проката ЧЕБУРАШКА (CP), который показывал минус в этом параметре всего раз, а вчера чуть было не побил свой же рекорд сборов одного дня. Увы, красивая отметка в 400 млн рублей за один день в этом году покорена так уже и не будет.

ТОП-5 САМЫХ КАССОВЫХ ФИЛЬМОВ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ В ПРОКАТЕ РОССИИ

# Лидеры российского проката последних лет Год День проката Сборы, млн рублей 1 ЧЕБУРАШКА 2023 5 396,3 2 ЧЕБУРАШКА 2023 7 394,2 3 ЧЕБУРАШКА 2023 4 390,8 4 ЧЕБУРАШКА 2023 3 383,4 5 ЧЕБУРАШКА 2023 6 368,7

Общий же бокс-офис фильма Дмитрия Дьяченко уже составляет 2,5 млрд рублей. Сейчас он находится на третьем месте в списке самых кассовых отечественных релизов, однако на первую строчку он взберется уже после праздничных дней.

РОССИЙСКИЕ КАРТИНЫ, ПРЕОДОЛЕВШИЕ ОТМЕТКУ В 2 МЛРД РУБЛЕЙ, БЕЗ УЧЕТА СНГ

На счету мультфильма ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 5 (VLG) уже почти 370 млн рублей, что на 12% опережает график прошлогодних ТРЕХ БОГАТЫРЕЙ И КОНЯ НА ТРОНЕ. НЕПОСЛУШНИК 2 (CRP) показал наибольший рост сборов в первой десятке. Общий бокс-офис проекта должен будет перевалить за отметку в 500 млн рублей.



МИРА (AK), добавив в свою копилку 7 января еще 18 млн рублей, довела свою кассу до 260 млн рублей, обогнав такие фантастические проекты как ЧЕРНОВИК, АВАНПОСТ и МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2. К концу НГ-битвы, проект Дмитрия Кисилева также превзойдет результат МАФИИ (277 млн рублей). Полномеражное продолжение популярного сериала БЫВШИЕ. HAPPY END (CP) покорило планку сборов в 150 млн рублей, став самой кассовой мелодрамой года. Отечественная комедия ЕЛКИ—ИГОЛКИ (AVK) достигла отметки в 50 млн рублей, тем самым обеспечив себе место в итоговой десятке праздничного чарта. Хоррор АСТРАЛ: ПОТОМСТВО (EXP) теоретически также сможет освоить порядка 50 млн рублей, но случится это только после новогодней битвы. На данный момент его касса равна 28 млн рублей.



Мультфильм МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ (VLG), добавив в свою копилку еще 2,9 млн рублей, довел свой общий бокс-офис до 91,4 млн рублей, и уже завтра превзойдет результат аналога БАРБОСКИНЫ TEAM (92,3 млн), но результат ТРЕХ КОТОВ И МОРЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ (123 млн) останется для новогоднего релиза недостижим.

Более подробно о предварительных результатах проката 7 января 2022 года читайте в материале нашей специальной рубрики, посвященной «новогодней битве».

* Все цифры участников НТ-битвы предварительные и неофициальные. Данные от дистрибьюторов появятся после окончания каникул.

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