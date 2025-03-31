Фестиваль «Новое движение» представил новую визуальную концепцию

Смотр пройдет в Великом Новгороде с 29 мая по 2 июня

Организаторы второго фестиваля молодого кино «Новое движение» показали визуальную концепцию грядущего смотра.

Как и в прошлом году, ее разработал современный мультидисциплинарный художник Глеб Солнцев. Отмечается, что обновленный стиль фестиваля символизирует «пламя вдохновения», отражая энергию и страсть молодых кинематографистов.

Напомним, что заявки на участие в «Новом движении» принимаются до 11 апреля. Сам фестиваль пройдет в Великом Новгороде с 29 мая по 2 июня.