«Москино» рассказало о цифровизации всего комплекса услуг на презентации в рамках «Нового сезона»

Одна из задач – цифровизировать бизнес-процессы в отношении бронирования локаций

В рамках фестиваля «Новый сезон» прошла презентация «Москино» под названием «От идеи до премьеры – все в Москве».

Один из организаторов мероприятия, заместитель генерального директора Москино Илья Толстов рассказал о том, что «Москино» занимается задачей цифровизации всего комплекса услуг, которые предлагает столица в отношении кино. Это касается как профессионалов индустрии в контексте съемок в Москве, так и в отношении коммуникации со зрительской аудиторией.

В частности, стоит задача максимально цифровизировать бизнес-процессы в отношении бронирования киносъемок в различных московских локациях (Киностудия им. М. Горького, Кинопарк и т. д.). Также «Москино» готовится взять на себя организационные расходы по созданию цифровой инфраструктуры для внутрицеховой коммуникации. Ведь даже такая простая задача как перевод в единую базу реквизита позволит заметно ускорить процесс работы этого и других кинематографических цехов.

Также стоит задача создать некий единый сервис по оказанию госуслуг в отношении мер поддержки, субсидий для кинематографистов. Тогда продакшены, не отходя от компьютера, смогут воспользоваться всем комплексом услуг государства, которые оно оказывает в отношении киносъемок. «Если бы изначально все было выстроено под дальнейшую цифровизацию бизнес-процессов в отрасли, нам было бы проще. Но сейчас нам приходится перестраивать различные старые тенденции, чтобы ускорить цифровизацию кинопроизводства», – признался Толстов.

