Открыта регистрация на II Форум «Новый вектор»
Автор: БК
26 июня 2024
Мероприятие пройдет в Светлогорске с 8 по 10 июля
Организаторы Форума регионального кинематографа «Новый вектор» объявили об открытии регистрации на грядущее мероприятие, которое пройдет с 8 по 10 июля в Светлогорске на площадке театра эстрады «Янтарь-холл».
Подать заявку на участие можно на официальном сайте.
Также до 1 июля идет прием заявок на участие в презентации региональных киностудий, которая состоится в рамках форума 10 июля.
Помимо этого, стало известно, что художественный руководитель киностудии «Сахафильм», режиссер Алексей Романов получит на церемонии открытия почетную награду «За вклад в развитие регионального кинематографа».
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