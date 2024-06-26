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Открыта регистрация на II Форум «Новый вектор»

Автор: БК

26 июня 2024

Мероприятие пройдет в Светлогорске с 8 по 10 июля

Организаторы Форума регионального кинематографа «Новый вектор» объявили об открытии регистрации на грядущее мероприятие, которое пройдет с 8 по 10 июля в Светлогорске на площадке театра эстрады «Янтарь-холл».

Подать заявку на участие можно на официальном сайте.

Также до 1 июля идет прием заявок на участие в презентации региональных киностудий, которая состоится в рамках форума 10 июля.

Помимо этого, стало известно, что художественный руководитель киностудии «Сахафильм», режиссер Алексей Романов получит на церемонии открытия почетную награду «За вклад в развитие регионального кинематографа».

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