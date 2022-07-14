Очная защита дебютных фильмов в Министерстве культуры. День первый

Экспертам представили 20 проектов

К очной защите игровых дебютных фильмов в Министерстве культуры было допущено 52 проекта. В ведомство в этом году прислали 317 заявок — на 110 больше, чем в прошлом году. Директор департамента культуры Дмитрий Давиденко отметил важность конкурса дебютов для Минкульта. «Это наша надежда и будущее. Все работы невероятно интересные и талантливые. Надеюсь, благодаря интенсиву «Искусство питчинга» будущие коллеги будут чувствовать себя уверенно и полученные знания будут им в помощь», – приветствовал он участников.

По итогам первого дня защиты можно сказать, что сюжеты картин дебютантов в основе своей содержат личные истории, либо вдохновляются реальными событиями. Дебютанты снимают истории взросления, первой любви, пути к себе и обретения себя. Разбирают отношения с родителями и динамику семейных взаимодействий. Очевидно преобладают зрительские картины. Интересно, что три проекта в качестве референса назвали фильм КРОЛИЧЬЯ НОРА и еще три – СОЛЯРИС. Как выяснилось, активно работает с дебютантами Борис Хлебников – он стал художественным руководителем четырех картин.

Оператор Владислав Опельянц представил свой режиссерский дебют, драматический триллер МАРИЯ. Производством занимается «Киностудия «Слово» и «Централ Партнершип». Продюсерами заявлены Петр Ануров, Вадим Верещагин, Григорий Стоялов, Моника Лосано Серрано, худрук – Федор Бондарчук. Картина вдохновлена реальными событиями. В случайной перестрелке в небольшом мексиканском городе погибает ребенок. Свидетелем становится русский канатоходец, который хочет добиться правосудия, попадает в полицию и пропадает. Его мать Мария приезжает из российской глубинки, чтобы найти сына, но только погружается в беспощадную изнанку жизни мексиканских трущоб. Фильм расскажет о жестком пути матери – от тревоги, через отчаяние к духовному перерождению. Референсами называют ГОРОД БОГА, ВАВИЛОН, СУКА-ЛЮБОВЬ. Претенденты на роль матери – Евгения Добровольская, Юлия Ауг, Нина Маркина. Фильм будет производиться в копродукции с Мексикой. Бюджет проекта оказался наиболее высоким из всех представленных картин – 200 млн рублей, у Минкульта запрашивают 50 млн рублей. В прокате планируют собрать 150 млн рублей. Продюсеры планируют участие на фестивалях класса А.

Продюсеры Сергей Сельянов и Наталья Смирнова представили режиссерский дебют соавтора сценария сериала «Пингвины моей мамы» Заки Абдрахмановой, комедийную драму ПАПА УМЕР В СУББОТУ. По сюжету, большая казахская семья собирается на похороны неоднозначного человека, которого по-разному воспринимают его близкие – многочисленные жены, дети, прочие родственники. Референсами называют такие семейные картины, как КОРОЛЬ СТЕЙТЕН-АЙЛЕНДА, МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЯ, ПРОЩАНИЕ. Художественный руководитель Борис Хлебников отметил точный и психологически выверенный, беспощадный сценарий про семью. Производством занимаются «Глобус-Фильм» совместно с компанией СТВ. Бюджет проекта – 75 млн рублей. Фильм будет сниматься в Казахстане и Москве. Создатели планируют сохранить баланс между универсальностью истории и национальным колоритом.

Продюсер Т-34, ВЫШЕ НЕБА и БЕЗ МЕНЯ Николай Ларионов представил режиссерский дебют по собственному сценарию, семейную драму ВЕЧНАЯ ЗИМА. По сюжету, старшеклассника избивают на улице Магнитогорска, и он умирает. Родители по-разному переживают трагедию: отец через насилие – он одержим местью и ищет убийц, мать – через милосердие. Референсами по сюжету называют фильмы ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ, КОМНАТА СЫНА, КРОЛИЧЬЯ НОРА. В фильме будет сниматься Александр Робак, переговоры на роль матери ведутся с Викторией Исаковой. Производством будет заниматься кинокомпания «Альянс». Продюсером станет Максим Королев, худруком – Александр Велединский.

Компания «Базелевс» заявила на очной защите две дебютные картины. Обе они создаются в партнерстве с «Кинопоиском» и компанией «Про:взгляд». Художественным руководителем обоих проектов заявлен Сергей Осипьян, продюсируют Лала Рустамова, Тимур Асадов и Мария Затуловская. Драма с элементами триллера ТАМАГОЧИ расскажет историю матери, которая перенесла в приложение сознание и интеллект своего умершего сына. Как долго проживут отношения матери и виртуального ребенка? Что случится, когда мать снова забеременеет, а любовь сменится страхом? Фильм исследует две темы – переживание потери и полную утрату себя. Референсами по сюжету называют фильмы КРОЛИЧЬЯ НОРА, СОЛЯРИС и сериал «Черное зеркало». По визуальным решениям создатели вдохновлялись сериалами «Эпидемия», «Колл-центр» и ЕЩЕ ПО ОДНОЙ. Режиссером проекта станет Амина Верещагина. Бюджет проекта составляет 71 млн рублей. Релиз запланирован на 2023 год.

Комедия на остросоциальную тему ВЫШКА расскажет о жизни и повадках людей глазами молодого рептилоида. По сюжету, радист Сашка и его друг-электрик приезжают в глухую алтайскую деревню для подключения сотовой вышки связи. Там они сталкиваются с суеверными и эксцентричными местными жителями, протестующими против облучения и технологий 5G. Ситуацию усложняет то, что Сашка – рептилоид под прикрытием, чья цель – подчинить сознание землян. Фильм расскажет о том, как трудно порабощать людей, которые угощают тебя гусями в моченых яблоках и водят в баню, и о том, как любовь может поставить под угрозу грандиозную инопланетную экспансию. Референсами по художественным решениям называют ГОРЬКО, ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ, ХОЛОП, НЕ СМОТРИТЕ НАВЕРХ. Режиссером заявлен Рушан Бикмурзин. Эксперты отметили юмор в сценарии и схожесть с сериалом «Засланец из космоса». Релиз запланирован на 2023 год.

Единственным проектом в жанре научной фантастики стал фильм ПЛАНЕТА от компании «Артлайт». Режиссером заявлен Михаил Архипов, победитель конкурса короткого метра на «Кинотавре» в 2019 года. Юрий Быков станет худруком, Андрей Новиков – продюсером. Картина расскажет о творческом пути советского режиссера Павла Клушанцева, основоположника мировой кинофантастики. Джордж Лукас называл его крестным отцом ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН. Сюжет основан на истории создания картины ПЛАНЕТА БУРЬ, вышедшей в 1961 году. Вторая сюжетная линия описывает фантастический мир в голове главного героя, который пытается представить, какими могут быть полеты в космосе и какой может быть жизнь на других планетах. Референсами называют ВЫЗОВ, БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКОВИЧЕМ, К ЗВЕЗДАМ, САЛЮТ 7, ИНТЕРСТЕЛЛАР, СОЛЯРИС. Главную роль сыграет Артем Быстров. Бюджет картины составляет 72 млн рублей, у Минкульта запрашивают 50 млн рублей.

«Свердловская киностудия» также представила два проекта. Городское фэнтези с элементами молодежной мелодрамы VIVA, НЕБО! расскажет о паре, которая случайно встречается на вечеринке и проводит вместе ночь. В то же время в районе Уральских гор возникает нечто похожее на северное сияние. Некоторые увидевшие его обретают суперспособности. Референсами называют БЕРДМЭН, ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА, МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ. Режиссер – Оксана Дегтярева, продюсеры – Ольга Ерофеева и Евгений Григорьев. Худрук – Александр Велединский.

Романтическая комедия с элементами роуд-муви ВТРОЕМ рассказывает о молодой девушке Даше, в жизни которой вроде бы все налажено – и в карьере, и в личной сфере. Однажды она отправляется в командировку на неделю фестивалей в Пермском крае, в попутчики ей набивается брат мужа. Там героиня пробуждается от бытового сна и обретает себя. Режиссером станет Александра Сарана, продюсерами – Ольга Ерофеева, Евгений Григорьев. Худрук – Николай Лебедев. Светлана Штеба написала сценарий по личному опыту. В дримкасте – Дарья Жовнер, Алена Михайлова, Ирина Старшенбаум. Бюджет проекта составляет 64,5 млн рублей. Релиз намечен на 2024 год.

Актриса Юлия Кудояр представила свой режиссерский дебют, мелодраму НАД ГОРОДОМ. Производством занимается «Мастерская Павла Лунгина», Павел Лунгин станет и продюсером, и худруком. По сюжету, десятиклассник Денис влюбляется в молодую певицу Лину, играющую пока на улице. Эта комедия взросления подростков рассказывает о первой любви, энергии юности и первых испытаниях. Референсами называют РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА, ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ, ЛА-ЛА ЛЕНД.

Студия «СЛОН» заявила режиссерский дебют актера Григория Калинина, драму 80 УДАРОВ В МИНУТУ. После операции по пересадке сердца главную героиню начинают преследовать новые чувства и образы незнакомого человека, которого она в итоге находит и влюбляется в него. Фильм рассказывает историю о втором шансе, возможности обрести любовь после трагической потери. Продюсирует картину Сабина Еремеева, худруком заявлен Борис Хлебников. Источником вдохновения называют картины ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА и ХУДШИЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ.

Мелодрама МАЛЫЕ ГОЛЛАНДЦЫ компании «Вита Актива Продакшн» расскажет историю первой любви старшеклассницы Саши и спортсмена Сергея, чемпиона Европы. Бунтарский характер Саши поможет герою сделать сложный выбор: рискнуть здоровьем и стать чемпионом мира или завязать со спортом. Фильм расскажет о предощущении пути во взрослую жизнь, об умении и смелости принимать важные решения, о победе над страхом и о первой любви. Референсами называют ЛАКРИЧНУЮ ПИЦЦУ, АМЕРИКАНСКИЕ ГРАФФИТИ. Режиссером станет Александр Варлей, продюсером – Юлия Мишкинене. Фильм будет сниматься под художественным руководством Николая Лебедева. Бюджет картины составляет 73 млн рублей, запрашивают 50 млн. Потенциально дистрибьютором может стать All Media. Релиз намечен на 2023 год.

Драмеди ЮРА ДВОРНИК компании «Дудка Филмс» основано на реальных событиях и рассказывает историю модного фотографа Ромы, который одним снимком превратил обычного дворника в знаменитость. Из друга Рома скоро превращается в менеджера – он меняет Юру и этим разрушает его жизнь. История о том, что быть самим собой сложно, часто невыгодно, но если получается, человек обретает счастье. Референсами называют 1+1. Роль дворника, попавшего на обложку GQ, исполнит Кирилл Кяро. В роли Ромы создатели хотели бы видеть Марка Эдельштейна. Режиссером заявлен Виталий Новиков, продюсером – Роксана Санкина, худруком – Игорь Толстунов. Дистрибьютором картины станет «Централ Партнершип».

«Креативное бюро «Джаст Дизайн» заявило мистический триллер ТУМАН. По сюжету, в полузаброшенном поселке начинают погибать люди. Одновременно поселок окружает туман. Некоторые жители ищут ответы в мистической сфере, и дело движется к ритуальному жертвоприношению. Автором сценария и режиссером станет Вероника Актанова, продюсерами – Андрей Гельмиза и Георгий Лордкипанидзе. Худрук – Борис Хлебников. Режиссер ставит перед собой задачу показать хтоническое как обыденное. Туман становится источником мистического ужаса. Визуальный референсы – картины Питера Брейгеля-старшего. Референс по сюжету: ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА Валерия Рубинчика по соединению мистики и быта и СОЛЯРИС Андрея Тарковского как пример взаимодействия человека с непознанным явлением природы, способным мыслить и чувствовать. Бюджет проекта составляет 79,8 млн рублей, запрашивают 50 млн рублей.

Компания «Айлем» представила мокьюментари-драму РОВЕСНИК. По сюжету, на заре Рунета два друга запустили успешный стартап, но затем одного из них убили, а второй исчез. Двадцатилетний Гриша в нынешнее время расследует эту историю. Герой разбирается, как выжили родители в 90-х, чтобы понять, как жить в настоящем, таким образом он решает проблемы с родителями, находит свой путь и обретает себя. Фильм создается по реальным событиям. Режиссером заявлен Федор Кудрявцев, продюсирует Игнатий Шестаков. Команда ранее работала над созданием документального сериала «Ничего личного». В кастинге заявлены Алексей Агранович, Мария Шалаева, Сергей Аброськин, Даниил Спиваковский. Для омоложения героев будет использована технология дипфейк. Референсами называют фильмы КАК Я ДРУЖИЛ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ и СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ. Бюджет проекта составляет 31,4 млн рублей, запрашивают 22 млн. Партнером фильма стал онлайн-кинотеатр Okko.

Компания «Интерфест» представила драму с элементами комедии СИНДРОМ о гиперопеке родителей детей с синдромом Дауна, стесняющихся их и закрывающих их от общества. По сюжету, герой с синдромом Дауна все жизнь подчиняется строгим правилам своей матери. Однажды она нанимает в качестве сиделки на два дня молодую девушку, которая разрушает привычные рамки и помогает герою реализовать свою мечту. Референсами называют фильмы ГДЕ ЖИВЕТ МЕЧТА, ДЕНЬ ВОСЬМОЙ, ОСОБЕННЫЕ, АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ. Режиссером заявлен Роман Косов, продюсерами – Ренат Давлетьяров и Григорий Подземельный. Худрук – Александр Прошкин. Релиз намечен на 2024 год.

Компания «МедиаКит» представила социальную драму ВЕРА. По сюжету, девочка-подросток Вера отбывает срок за убийство ребенка. В тюрьму к ней от безысходности начинает приходить мать этого ребенка Люба. Фильм о том, что каждый имеет право на ошибку и второй шанс, на любовь и прощение. Референсами называют картины КРОЛИЧЬЯ НОРА, ТЕЛО ХРИСТОВО, ОСТРОВ, ФРАГМЕНТЫ ЖЕНЩИНЫ. Режиссер – Татьяна Королева, продюсирует Виталий Малый и Григорий Подземельный. Художественный руководитель – Олег Асадулин. Дистрибьютором станет «СБ Фильм».

Компания «Ла Палома» представила остросюжетную драму о разрушительной силе ревности ПЯТЬ СТАДИЙ БЕЗУСЛОВНОЙ ЛЮБВИ. По сюжету, супружеская пара едет с близкой подругой на новогодние праздники в загородный дом. Выясняется, что жене известно о связи мужа и подруги и она отравляет всех. У них осталось всего пять часов в доме, откуда они не могут уехать из-за снежной бури. В фильме будут сниматься Екатерина Шибаева, Михаил Кремер, Полина Сыркина. Режиссер и автор сценария проекта – Дмитрий Миляев, продюсер – Александр Остапко. Худрук – Борис Хлебников. Бюджет картины составит 57 млн рублей, запрашивают 40 млн.

«Киностудия Соль» представила музыкальную трагикомедию ЯМЫ. По сюжету, одинокая Света прокалывает колесо на дорожной яме и находит мужчину в багажнике. Все женщины из Иваново пробуют повторить этот опыт, а мэр города, сестра Светы, хочет починить дорогу. Главные роли исполнят Дарья Екамасова и Кирилл Кяро. Референсами по элементу фантазийности, моменту перехода в воображаемый мир называют ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ, ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ, ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ. По настроению фильм будет сделан в духе советских музыкальных комедий ФОРМУЛА ЛЮБВИ, СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН и картины САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ. Режиссером заявлен Павел Емелин, худруком – Александр Котт. Это второй проект, где оператор становится режиссером. Продюсирует Денис Ковалевский. Проект участвовал на питчингах в прошлом году. С тех пор картина стала более музыкальной, сменился режиссер и продюсер.

Кинокомпания «Лига-В» представила единственную спортивную драму на очной защите, картины ВСТРЕЧНЫЙ ЗАХВАТ. Фильм расскажет историю взросления и становления чемпиона мира по боевому самбо Федоре Дурыманове. Он же исполнит главную роль. По сюжету, герой вырос в жестких условиях, когда суровый отец беспощадно нагружал его тренировками. В 16 лет он сбежал в армию, попал на войну и со временем смог простить отца. Роль отца исполнит Федор Лавров. Сюжетными и визуальными референсами называют БРАТА, ВОЗВРАЩЕНИЕ, ОДЕРЖИМОСТЬ, РЕЙД. Режиссером станет Константин Мухин, продюсируют Михаил Кирилюк и Ольга Кульчицкая. Худруком заявлен Карен Геворкян.

«Владикавказская экспериментальная киностудия» заявила музыкальную трагикомедию ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ. По сюжету, одинокий старик готовится к смерти, но неожиданно в село приезжает его давний друг. Герою приходится отложить день смерти, чтобы примириться с другом и своим взрослым сыном и принять участие в музыкальном фестивале. Фильм раскрывает тему отцов и детей, преемственности, сохранения традиций и вечных ценностей. Источниками вдохновения стали БАТЯ, ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ, МОЛОДОСТЬ. Автором сценария и режиссером проекта стал Урузмаг Засеев. Продюсирует Лейла Теблоева, худрук – Аслан Галазов.