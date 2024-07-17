Актерская лаборатория фестиваля «Одна шестая» продлила прием заявок до 22 июля

Куратором лаборатории выступает актер Егор Корешков

Организаторы III Международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая», который пройдет со 2 по 7 августа в Екатеринбурге, продлили прием заявок в актерскую лабораторию до 22 июля.

К участию в пятидневном интенсиве приглашаются начинающие актеры кино и театра, в фильмографии которых не более трех кинопроектов.

Отбор кандидатов будет осуществлять куратор лаборатории – актер Егор Корешков, при участии членов Гильдии Актерских Агентов (ГАА).

В числе запланированных мероприятий в рамках лаборатории – мастер-классы актрисы Софьи Лебедевой и сценариста Андрея Золотарева, встречи с режиссерами Владимиром Битоковым, Евгением Григорьевым и Константином Статским, актерский тренинг с Валерием Караваевым и многое другое.

Помимо этого, для участников будет организована запись актерских визиток, фотосессия и пробы.