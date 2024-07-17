top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Актерская лаборатория фестиваля «Одна шестая» продлила прием заявок до 22 июля

Актерская лаборатория фестиваля «Одна шестая» продлила прием заявок до 22 июля

Автор: БК

17 июля 2024

Куратором лаборатории выступает актер Егор Корешков

Организаторы III Международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая», который пройдет со 2 по 7 августа в Екатеринбурге, продлили прием заявок в актерскую лабораторию до 22 июля.

К участию в пятидневном интенсиве приглашаются начинающие актеры кино и театра, в фильмографии которых не более трех кинопроектов.

Отбор кандидатов будет осуществлять куратор лаборатории – актер Егор Корешков, при участии членов Гильдии Актерских Агентов (ГАА).

В числе запланированных мероприятий в рамках лаборатории – мастер-классы актрисы Софьи Лебедевой и сценариста Андрея Золотарева, встречи с режиссерами Владимиром Битоковым, Евгением Григорьевым и Константином Статским, актерский тренинг с Валерием Караваевым и многое другое.

Помимо этого, для участников будет организована запись актерских визиток, фотосессия и пробы.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Обзор изменений графика релизов на неделе 8–14 июля 2024 года
Подробнее
Голливуд вне эфира: как российское ТВ живет после ухода мейджоров
Подробнее
Фонд кино объявил результаты отбора на поддержку модернизации кинозалов в 2024 году
Подробнее
«Постучись в мою дверь в Москве» продлен на второй сезон
Подробнее
Российское телевидение не будет показывать Олимпиаду в Париже
Подробнее
Фонд кино начал прием заявок на поддержку национальных фильмов в прокате
Подробнее
В кинопарке «Москино» откроются кинотеатр и фудкорт
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Не одна дома» стала лучшей новинкой
Подробнее
«МТС Медиа» отчитался о финансовых результатах по итогам первого квартала 2024 года
Подробнее
В Нижнем Новгороде открылся «Горький fest»
Подробнее
«Головоломка 2» стала самым кассовым фильмом Pixar в мировом прокате
Подробнее
В Москва прошла премьера комедии «Не одна дома»
Подробнее
«Ростелеком» предупредил о возможном ухудшении работы YouTube в России
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Не одна дома» почти догнала проект «Я – медведь»
Подробнее
«Финист. Первый богатырь» может стать трилогией
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы лидируют четвертую неделю подряд
Подробнее
«Новый вектор 2024»: изучая кинопотенциал регионов
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11–14 июля
Подробнее
Вестерн «За пригоршню долларов» получит ремейк
Подробнее
Касса России: пиратские релизы вновь в лидерах
Подробнее

Новости по теме

Фестиваль кинодебютов «Одна шестая» открыл аккредитацию
Подробнее