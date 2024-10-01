В Беларуси заблокировали онлайн-кинотеатр Okko
Автор: БК
1 октября 2024
Утверждается, что на платформе распространяются материалы, которые пропагандируют жестокость
Мининформ Беларуси заблокировал онлайн-кинотеатр Okko на территории страны.
Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.
«Поводом для такого решения послужило нарушение норм ст. 38 Закона о СМИ в части размещения на данном ресурсе запрещённой информации, направленной на пропаганду насилия и жестокости», – отмечается в заявлении.
Самое читаемое
Минпросвещения России представило список фильмов, рекомендованных к семейному просмотруПодробнее
Названы лучшие российские сериалы 2024 года на телевиденииПодробнее
ИРИ представил новинки сезона 2024-2025 годовПодробнее
В Минкультуры презентуют обновленную цифровую площадку для приема заявок на субсидии от организацийПодробнее
Предпродажи уикенда: драма «9 секунд» обходит «Небесную команду» и «Небо»Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 23–29 сентября 2024 годаПодробнее
Предварительная касса четверга: «Беляковы в отпуске» вырвались в лидерыПодробнее
Касса четверга: «Беляковы в отпуске» возглавили прокатПодробнее
Новинки октября в онлайн-кинотеатре AmediatekaПодробнее
Поют все: итоги российского онлайн-проката в августе 2024 годаПодробнее
Первый кинофестиваль FERRUM-24 начал свою работуПодробнее
Берлинский кинофестиваль решил усилить сериальную секциюПодробнее
Казахстан определился с кандидатом на соискание премии «Оскар»Подробнее
Минпросвещения России дополнит современными картинами свой список фильмов для семейного просмотраПодробнее
В Москве прошла премьера драмы «Королевство»Подробнее
Режиссер фильма «Варвар» может перезагрузить «Обитель зла»Подробнее
Официальная касса России: граф Монте-Кристо сместил ЛунтикаПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26–29 сентябряПодробнее
В Москве прошла премьера комедии «Беляковы в отпуске»Подробнее
Disney намерена участвовать в наградном сезоне с «Дэдпулом и Росомахой»Подробнее
Новости по теме
Эксперты заявили о сокращении трафика YouTube в России в два разаПодробнее
Okko рассказал о новинках сентябряПодробнее
Россияне предпочитают смотреть триллеры из-за напряженного и интригующего сюжетаПодробнее
Okko рассказал о новинках августаПодробнее
Число подписчиков российских онлайн-кинотеатров превысило 50 млн человекПодробнее