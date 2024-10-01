В Беларуси заблокировали онлайн-кинотеатр Okko

Утверждается, что на платформе распространяются материалы, которые пропагандируют жестокость

Мининформ Беларуси заблокировал онлайн-кинотеатр Okko на территории страны.

Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

«Поводом для такого решения послужило нарушение норм ст. 38 Закона о СМИ в части размещения на данном ресурсе запрещённой информации, направленной на пропаганду насилия и жестокости», – отмечается в заявлении.