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Okko принял участие в конференции LG WebOS Summit в Сеуле

Автор: Илья Кувшинов

7 октября 2024

В числе других гостей мероприятия – Netflix, Prime Video, YouTube и Disney+

В конце сентября в Сеуле прошла вторая ежегодная конференция LG WebOS Summit, гостями которой стали крупные мировые стриминговые сервисы – Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+. В их числе также оказался россйиский онлайн-кинотеатр Okko.

Мероприятие было посвящено будущему платформы WebOS, интегрированной в SMART-телевизоры и другие устройства компании LG и партнёров. Корпорация поделилась своим стратегическим видением и будущими инициативами по расширению экосистемы AI webOS и развитию своего платформенного бизнеса.

«WebOS Summit – большое и важное событие в мире SMART TV, в котором Okko участвует второй год подряд. Понимание глобальных трендов, применение искусственного интеллекта для нового уровня клиентского опыта, кроссплатформенность и качественный контент для разных аудиторий важны как никогда», – отметил директор по продукту Okko Денис Имполитов.

В рамках мероприятия была отмечена важная веха: десятая годовщина запуска webOS на смарт-телевизорах LG, которых в мире было продано более 220 млн.

Фото: официальный сайт LG

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