Okko представил новинки октября 2021 года

Возвращение Павла Прилучного «В клетку», последние кинохиты и участники фестивалей

• С 1 октября — КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ

Учёная Лили Хоутон (Эмили Блант) раскопала индейскую легенду о растении с невероятными целебными свойствами. Она решила заполучить его и продвинуть мировую медицину далеко вперёд. В экспедицию исследовательница отправляется вместе с братом МакГрегором (Джек Уайтхолл) и капитаном Фрэнком (Дуэйн Джонсон), чьё утлое судёнышко должно провести их по Амазонке. Команде предстоит противостоять конкурентам и даже сверхъестественным силам. Выйдут ли они из зарослей живыми?

• С 1 октября — анимация ЛЕГЕНДЫ МОРТАЛ КОМБАТ: БИТВА МИРОВ

События данной ленты развиваются спустя пару дней, после окончания «Легенды Смертельной Битвы: Месть Скорпиона», которая достойно положила начало анимационной вселенной серии. Началась полноценная война между Внешним миром и Землей. Шао Кан и его внушительная армия продолжают завоевывать один клочок земли за другим. Дабы положить конец всему этому, Шао Кан и Лорд Рейден договариваются с богами о том, чтобы провести последнюю смертельную битву, которая решит исход не только Земли, но и других царств.

• С 1 октября — В ПОИСКАХ ЗОЛОТА (эксклюзив, доступен в подписке)

Молодой паре Уиллу (Джейми Бамбер) и Доне (Стефани фон Пфеттен) необходимо срочно решить финансовые затруднения, чтобы не потерять свой дом. И когда они отчаялись найти решение, возможность вырваться из затруднительного положения материализуется в виде сокровища, спрятанного в дикой местности Британской Колумбии. Между ними и золотом есть два препятствия: суровая зима и еще одна пара — бывший заключенный и его сестра, с которыми они вынуждены сотрудничать в получении богатства. Какую из этих трудностей они смогут преодолеть и получат ли в итоге вожделенный клад?

• С 1 октября — квест-проект АРТЕФАКТЫ. КУЛЬТУРНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ЗАРАЙСКИЕ СЕНСАЦИИ (эксклюзив, доступен в подписке)

Новый сезон проекта «Артефакты. Культурный детектив» – это захватывающий квест по прошлому, настоящему и будущему регионов России. Объекты новых культурных расследований авторы проекта выбрали путем народного голосования, в котором приняло участие более 7 000 человек.

Известный коллекционер впечатлений Андрей Понкратов отправится в подмосковный город Зарайск, где через изображение Зарайского Кремля выяснит, какие сокровища таит в себе эта земля. Откуда там кости мамонта? Почему найденная в этих местах скульптура бизона наделала столько шуму в знаменитом Британском музее? Правда ли, что Зарайск – это современный археологический Клондайк?

• С 4 октября — Коллекция фестиваля «Короче» (короткий метр, доступен в подписке)

Пополнение специальной коллекции, в которой представлены фильмы фестиваля короткометражного кино «Короче» участниками смотра этого года. В коллекции представлены такие фильмы как «Петух» Алексея Нужного с Валентиной Мазуниной, Яной Трояновой и Николаем Ковбасом в главных ролях, «Ночные зимние люди» Валерия Полиенко с Павлом Деревянко в главной роли, «Кое-что задаром» Алексея Талызина с Александром Удаловым, Валерием Кухарешиным и Игорем Лифановым в главных ролях, «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» Кирилла Васильева с Виктором Добронравовым, Валентиной Мазуниной и Сергеем Буруновым в главных ролях, «Телёнок» Виктории Рунцовой с Михаилом Пореченковым и Ириной Пеговой в главных ролях и «Спаситель» Романа Артемьева с Александром Числовым и Сэсэг Хапсасовой в главных ролях.

• С 5 октября — web-сериал «Выжившие: Яна» (эксклюзив, доступен в подписке)

Пережив пандемию, Максим живет в квартире, ухаживая за своей спящей женой. Не желая оставлять её, он всячески поддерживает в ней жизнь, ставя ей капельницы с глюкозой и делая массаж. В гараже он чинит машину в надежде увезти супругу и найти докторов. Все происходит своим чередом до тех пор, пока Максим не встречает молодую девушку по имени Яна.

Спин-офф сериала «Выжившие» с Егором Корешковым, Анастасией Куимовой и Асланом Цаллати.

• С 7 октября — «В клетке 2» (эксклюзив, доступен в подписке)

«В клетке 2» – сиквел остросюжетного сериала о некогда успешном бойце MMA Сергее «Волчке» Евдокимове (Павел Прилучный). В новый виток истории герой входит с травмой, полученной год назад, во время боя с собственным отцом «Доком» (Владимир Епифанцев). Травма руки не дает ему участвовать в профессиональных соревнованиях. Однако, в ходе определенных событий, он вынужден вернуться к подпольным боям без правил и опять войти в ненавистную ему клетку.

Новый сезон дополнен детективной линией – кто-то убивает героев. Череда смертей следует одна за другой. Но кто убийца? Почему он убивает? Зритель узнает об этом только в самом финале. Появляется и новая романтическая линия: Волчок пытается разобраться нужна ли ему любовь для того, чтобы выжить? Принципиально по-новому будут показаны бои, профессиональные и без правил, с детальной проработкой и более красочной визуальной подачей.

• С 7 октября — ЗЛОЕ

Больше всего на свете Мэдисон хочет ребёнка и ради этого, будучи беременной, готова терпеть нападки жестокого мужа. Однажды ночью после очередной его вспышки агрессии в дом супругов пробирается чёрная злобная сущность — убивает мужа и нападает на Мэдисон. Потеряв ребёнка, женщина возвращается домой и пытается жить дальше, но вскоре её начинают преследовать жуткие видения убийств, которые, как вскоре выясняется, происходят в реальности.

Новый хоррор от мастера жанра Джеймса Вана с Аннабель Уоллис, Мэдди Хассон, Джорджем Янгом, Миколь Уайт и другими.

• С 7 октября — НА ВЫСОТЕ МЕЧТЫ

Вашингтон-Хайтс. Запах горячего кофе витает в воздухе у станции метро «181-я улица», а калейдоскоп желаний собирает там шумных и дружных жителей этого района Нью-Йорка. В этот вихрь попадает и Уснави, обаятельный и привлекательный владелец небольшого магазинчика, который экономит каждый заработанный нелегким трудом цент и мечтает, грезит и поет о лучшей жизни.

Музыкальная мелодрама Джона М. Чу, от сценариста мюзикла «Гамильтон» с Энтони Рамосом и Мелиссой Баррера в главных ролях.

• С 8 октября — СОВРИ МНЕ ПРАВДУ (доступен в подписке Start)

Влюбленная пара уединяется вдали от цивилизации. Они не так давно вместе, но парень уверен: он встретил свою единственную. Внезапный приезд младшей сестры, а потом и бывшего бойфренда девушки разрушает романтическую идиллию. Герои становятся заложниками желаний и страстей друг друга. Романтику сменяет страсть, а невинный флирт влечет за собой яростную ревность. Все более опасные психологические игры грозят привести к жестокой развязке.

Драматический триллер Ольги Акатьевой с Павлом Прилучным, Дарьей Мельниковой, Евгением Романцовым и Оксаной Кононовой.

• С 10 октября — «Крутиксы» (эксклюзив, доступен в подписке)

Новый анимационный сериал от студии Союзмультфильм основан на оригинальной серии комиксов «Крутиксы», которая сочетает в себе развлекательный и образовательный элементы с ярким рисунком, притягательными персонажами и необычными фантастическими сюжетами.

В погоне за разумным астероидом космические хомяк Зигги и белочка-летяга Руби случайно наделяют земных пса Роя и кота Сола суперсилами. Подружившись, зверята становятся командой супергероев. Вместе они должны отыскать астероид быстрее, чем таинственная Гарпия – иначе она использует его энергию, чтобы оживить армию зловещих Железных Гарпий, которые поработят Вселенную.

• С 12 октября — web-сериал «Выжившие: Иона» (эксклюзив, доступен в подписке)

Мир поразила эпидемия неизвестного вируса. Теперь люди могут спать только два часа. Те, кто проспит дольше, уже не просыпаются. Таинственный человек по имени Иона (Александр Марин) в условиях постапокалиптического мира создал религиозную общину. Её члены верят в бога и Иону. Ведь именно этот человек сумел их организовать: они работают посменно, спят посменно, и все вместе молятся. Но однажды жизнь общины круто изменится. Иона найдёт в лесу раненого человека (Валерий Октябрьский). Далеко не все, кто шёл до этого момента за Ионой, будут раны появлению новенького.

• С 14 октября — ВРЕМЯ

Отправившись в отпуск на тропический остров, семья с двумя детьми решает последовать совету менеджера отеля и посетить прекрасный уединенный пляж. Кроме них на пляже оказываются и другие постояльцы: семейство с маленькой дочкой, пара среднего возраста и популярный репер. Но вскоре расслабленный отдых сменяется паникой, когда компания обнаруживает труп и замечает, что дети вдруг начали очень быстро взрослеть.

Фантастический триллер М. Найта Шьямалана с Гаэлем Гарсиа Берналем, Вики Крипс, Руфусом Сьюэллом, Кеном Люном, Никки Амука-Бёрд, Эбби Ли и другими.

• С 14 октября — БОСС-МОЛОКОСОС 2

Братья Тим и Тед давно повзрослели и отдалились друг от друга. Тед стал генеральным директором инвестиционного фонда, а Тим посвятил себя семье. Он женился, поселился в пригороде и обзавелся двумя прекрасными дочерьми — Тиной и Табитой. 7-летняя Табита — умная и очень усердная. Несмотря на свой юный возраст, она уже лучшая в классе, а малышка Тина на самом деле оказывается агентом компании BabyCorp.

Узнав, что злой гений доктор Эрвин Армстронг выращивает целую армию злобных малышей, Тина с помощью своего папы и дяди решает противостоять ему.

• С 15 октября — ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ

Даже заурядный человек считает себя главным героем собственной повести, собственной игры. Но персонаж Райана Рейнольдса — в буквальном смысле третьестепенный персонаж видеоигры, банковский клерк, которого надо ограбить по сюжету. Случайно убив аватар игрока, клерк впервые видит свой мир, как он есть: с миссиями, сюжетом, «аптечками» и бонусами. Теперь он не может просто стоять на фоне или быть жертвой наездов машин, стрельбы, ограблений. Новый главный герой будет выполнять крутые трюки, стрелять из всех видов оружия, бороться с многочисленными злодеями и, конечно, влюбляться в лучших женщин. Если только хватит духа стать не набором символов в компьютерном коде, а человеком-игроком.

• С 15 октября — ГРУППА «КИНО». КОНЦЕРТ 2021 (эксклюзив, доступен в подписке)

Основа концерта — настоящий голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей «Кино». В составе группы два оригинальных басиста группы разных лет, Александр Титов и Игорь Тихомиров, и бессменный гитарист Юрий Каспарян.

Концерт 2021 года, когда группа собралась спустя 30 лет, будет сопровождаться специально созданным видеорядом — практически полнометражным фильмом, состоящим из графики, анимации, новых и архивных съемок. Видео, свет и музыка синхронизированы в полноценное современное мультимедийное концертное шоу. Рисунки Виктора Цоя, абстрактный супрематизм обложек Кино, кинохроника, небольшие документальные вставки, анимированные участники группы — вот некоторые темы, из которых будет состоять визуальная часть выступления. Производством видео занимается компания Firecat Films.

• С 17 октября — ZОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ (доступен в подписке)

Сиквел хоррор-комедии про зомби-апокалипсис с Джесси Айзенбергом, Вуди Харрельсоном, Эммой Стоун, Эбигейл Бреслин и новым опасным путешествием.

Спустя 10 лет охотники на живых мертвецов возвращаются на экраны в поисках нечисти. За эти годы герои стали настоящими экспертами по истреблению зомби, однако последние тоже не теряли время зря и успели эволюционировать. Кроме того, проблем добавит разлад внутри команды и новые выжившие, с которыми не всё так просто. Бесстрашной четвёрке предстоит разобраться не только с зомби, но и с личными проблемами.

• В октябре — ПОСЛЕ. ГЛАВА 3

Встреча с притягательным бунтарем Хардином разделила жизнь Тессы на «до» и «после». Их судьбы кажутся неразрывно связанными, но Тесса сталкивается со сложным выбором: согласиться на работу мечты в крупном издательстве или переехать в Лондон вместе с Хардином. Их страстную любовь ждет проверка на прочность: тайны прошлого, новые секреты и ответ на вопрос, что они на самом деле значат друг для друга…

Продолжение истории запретной страсти, снятой по книжному бестселлеру с Джозефиной Лэнгфорд и Хиро Файнсом-Тиффином в главных ролях.

• С 22 октября — ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ (эксклюзив, доступен в подписке)

В центре сюжета фантастической драмы ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ – самая обычная семья Петровых: папа-автослесарь, мама-библиотекарь и сын-школьник, которые заболевают гриппом. Казалось бы, ничего особенного. Но повседневная реальность взрывается и жизнь семьи наполняется безумием, фантастикой и сюрреализмом.

Участник конкурсной программы 74-го Каннского фестиваля, фантастическая драма Кирилла Серебренникова по роману Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» с Семеном Серзиным, Чулпан Хаматовой, Юрием Колокольниковым, Иваном Дорном, Юлией Пересильд, Юрой Борисовым, Александром Ильиным, Тимофеем Трибунцевым, Варварой Шмыковой и другими.

• В октябре — ДЕЛО (эксклюзив)

Участник программы «Особый взгляд» 74-го Каннского фестиваля – драма Алексея Германа мл. ДЕЛО с Мерабом Нинидзе, Анной Михалковой, Розой Хайруллиной, Светланой Ходченковой, Александром Палем, Александрой Бортич, Анастасией Мельниковой и Анастасией Талызиной рассказывает историю специалиста по литературе Серебряного века профессор Давид Гурамовича, который обвиняет мэра провинциального городка в краже крупной суммы, но сам становится фигурантом дела о растрате и отправляется под домашний арест. Все вокруг советуют ему как можно скорее пойти на мировую, но Давид упрямо решает идти до конца. Он вступает в борьбу за свои идеалы, свое имя, а порой и за существование.