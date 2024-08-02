Okko рассказал о новинках августа

«Взрослые», «Юг», продолжение «Что делать женщине, если…» и многое другое

В числе главных новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре Okko в августе – драмеди «Взрослые» со Стасей Милославской, Анастасией Талызиной и Марией Мацель и «Юг» с Ярославом Могильниковым.

Также зрителей стриминга ждут продолжение сериала «Что делать женщине, если…» с Еленой Лядовой, фэнтези САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА, анимационная фантастика МЕЧТЫ РОБОТА, романтическая комедия ТУР С ИВАНУШКАМИ и многое другое.

Только в Okko

С 5 августа:

«Взрослые» (драмеди, реж. Екатерина Тодоровская)

Cоня, Яна и Лиза дружат с детства и остаются близки и в 25. Они знают друг о друге все и готовы поддержать советом в любом вопросе, но жизнь часто складывается так, что подсказок подруг бывает недостаточно. Строгая Соня готовится к свадьбе. Ветреная Яна устала от зашедших в тупик отношений с бойфрендом и ищет чего-то нового. Тревожная Лиза все еще не лишилась девственности, поскольку ей не встретился подходящий мужчина.

Скоро:

«Юг» (драмеди, реж. Иван Соснин)

Юг Кипень – зажатый, скромный мальчик, воспитанный бабушкой. Мама Юга умерла, когда ему было три года, а отца он никогда не видел. Все меняется, когда на свой 14-й день рождения Юг обнаруживает в бабушкином шкафу деньги, которые присылал его отец. С этого момента начинается история большого путешествия Юга в поисках отца. Потенциальные отцы разбросаны по всей России. Югу предстоит пересечь всю страну, чтобы встретиться с каждым. Он посетит самые красивые уголки нашей страны, и конечно, увидит главную достопримечательность России – людей! Проделать такой путь 14-летнему подростку, в принципе, непросто, а для Юга еще сложнее, ведь он обладатель кучи фобий, которые ему придется каждый раз преодолевать.

«Что делать женщине, если…», 2-й сезон (комедия, реж. Алексей Кузмин-Тарасов)

В продолжении истории главная героиня — успешный адвокат Анна, которая так и не смогла выбрать из двух претендентов на свое сердце в первом сезоне, сконцентрируется на сыне и проблемах его молодой семьи, что однако не помешает ей попасть в новые любовные разборки, но на этот раз лучшей подруги Ларисы, её мужа и двух его любовниц.

Также в Okko

C 6 августа:

ПИЛА. ДЖОКЕР (триллер, реж. Ховард Дж. Форд)

Маньяк в прямом эфире запускает реалити-шоу, в котором собраны все самые жестокие игры на выживание. Похищенные им жертвы выполняют сложные задания, а цена проигрыша — жизнь. Пока миллионы людей по всему миру наблюдают за этой смертельной игрой, упрямый и не терпящий поражений детектив разгадывает головоломку, чтобы выйти на след преступника.

ТУР С ИВАНУШКАМИ (романтическая комедия, реж. Марк Горобец)

Три подруги, в детстве фанатевшие от «Иванушек International», понимают, что за всю жизнь не совершили ни одного безумного поступка, всегда всё делали ради кого-то, а не для себя. Они решают исполнить свою детскую мечту — поехать в тур за «Иванушками» по югу России, чтобы наконец-то отвлечься от всех проблем.

С 8 августа:

САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА (фэнтези)

Среди нас живут эмеры, сверхлюди, наделённые необычными способностями. Они могут управлять человеческими эмоциями и не чувствуют боли, но при этом не способны любить. Их существование находится под угрозой, и Денис, молодой эмер-полукровка, отправляется на поиски избранной, которая может всё изменить. Катю всю жизнь ограждали от любых эмоций, она даже не представляет, какой невероятной силой обладает.

СОБАЧИЙ ПОБЕГ (приключенческая комедия, реж. Деван)

Золотистый ретривер Томи и красотка-спаниель Амалу проводят все время вместе, но их владельцы не одобряют роман из-за предрассудков. Не в силах противостоять великой собачьей любви, четвероногая пара сбегает и отправляется в путешествие, полное приключений.

С 11 августа:

ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ (драма, реж. Стася Толстая)

Вета — молодая студентка театрального факультета. Она учится на актрису и полностью отдается процессу, но преподаватели отчего-то ее не замечают. Вету редко хвалят и никогда не берут на главные роли. Ее парень Денис пытается поддержать девушку, но его любовь и забота не помогают, ведь Вета хочет профессионального признания. Однажды во время прогулки по ночному городу девушка встречает Романа — польского режиссера, недавно приехавшего в Москву. У Романа есть цель: поставить в России что-нибудь яркое и провокационное. Вета предлагает новому знакомому помощь в обмен на главную роль. Очень скоро профессиональные отношения перерастают в страстный роман.

С 12 августа:

НУЖДЫ ПУТЕШЕСТВЕННИКА (драмеди, реж. Хон Сан-су)

Никто не знает, кто такая Айрис. Она говорит, что приехала в Южную Корею из Франции, играет на флейте, любит ходить босиком и постоянно пьет рисовое вино «макколи». Не больше других знает о ней и ее парень — молодой поэт Ингук, который безумно в нее влюблен. Чтобы заработать немного денег, Айрис начинает преподавать французский язык корейским женщинам, но по своей собственной методике, которая не похожа ни на какую другую. Француженка спрашивает своих учениц о пережитых эмоциях и ощущениях, что заставляет их быстрее и надежнее запоминать иностранные слова. Гран-при Берлинского фестиваля-2024.

«Семь королевств» (анимационный)

Добро пожаловать в захватывающий мир фантазий и приключений «Семи королевств», где правят маленькие волшебники — принцы и принцессы! Каждого героя сопровождает особый друг-питомец — фантастический дракончик. Эти волшебные питомцы всегда готовы помочь своим хозяевам, а также доставить в место назначения, посредством полета, подводного путешествия или езды верхом. Все волшебники владеют тремя уникальными магическими способностями, которые возможны благодаря их волшебным жезлам. Во время магических миссий, дети обращаются за советом к мудрой Фее Звездочке, которая становится их наставником и помогает им в самых захватывающих магических миссиях.

С 15 августа:

МОЙ ПЕС РУНИ (драмеди, реж. Ким Джу-хван)

Мин-су собирается жениться, когда его невеста внезапно признаётся, что у неё аллергия на собак. Теперь лучшему другу парня — золотистому ретриверу Руни — нужна новая семья. С помощью двоюродного брата и соцсетей Мин-су начинает искать новый дом для Руни.

БОЛЕРО. ДУША ПАРИЖА (байопик, реж. Анн Фонтен)

Знаменитый хореограф Ида Рубинштейн просит Мориса Равеля написать музыку для своего следующего балета. Она жаждет чего-то нового, чувственного. Но Равель не может найти себя. Ему предстоит вновь окунуться в пучину страсти, вдохнуть энергию пульсирующего Парижа, чтобы создать своё величайшее произведение — «Болеро».

С 19 августа:

«Сфинкс» (триллер, реж. Дидерик Ван Ружен)

Тринадцатилетнюю Минку Мурман похищают по дороге в школу. Через три года совершенно растерянная девочка появляется снова, будто из ниоткуда. На спине — свежая татуировка с крыльями. Когда следователи отпускают Минку домой, она начинает учиться жить заново. Однако никто не знает, что похититель всё ещё ею манипулирует. Минка продолжает жить в тени раскинутых крыльев Сфинкса.

С 28 августа:

СЕЗОН ОХОТЫ. СУПЕРКОМАНДА (анимация, реж. Ван Ци)

Когда у медведя гризли охотники похищают его любимого сынишку, он собирает команду по спасению. Вместе с псом, обладающим суперспособностями, ему предстоит проникнуть в город и совершить большой побег, освободив томящихся в заключении диких животных.



С 29 августа:

ПРИШЕЛЬЦЫ. НАЗАД В БУДУЩЕЕ (фантастика, реж. Чхве Дон-хун)

Представители разных эпох продолжают борьбу со злыми пришельцами. Во времена Корё, завладев Божественным Клинком, взрослая И-ан разыскивает робота-помощника; парочка магов пытается понять, кто живёт в теле Му-рыка; слепой воин ищет способ вернуть себе зрение; а замаскировавшиеся под людей инопланетяне жаждут вернуться в будущее, для чего им нужен Клинок. А в Сеуле 2022 года полицейская Мин Гэ-ин, преследуя наркоторговца, подбирается к раскрытию коварного инопланетного плана.

ДОЛГОЖДАННЫЙ РАССВЕТ (драма, реж. Саверио Костанцо)

Действие фильма разворачивается в Риме в 1953-м году. Застенчивая девушка Мимоза готовится выйти замуж за человека, который очень нравится ее семье, но, к сожалению, не нравится самой юной невесте. Накануне свадьбы Мимоза посещает сеанс кино вместе с сестрой Айрис. Яркая и красивая Айрис привлекает внимание студийного пройдохи, который обещает новой знакомой прослушивание на студии Чинечитте. В это время там готовятся к съемкам фильма про принцессу Нила, и девушку без проблем берут в массовку. За компанию с сестрой на студию приезжает и Мимоза, кротость которой обращает на себя внимание актрисы Жозефины Эсперанто. По окончании смены кинозвезда безальтернативно предлагает Мимозе подвезти ее домой, заехав по пути в одно место. В результате Мимоза на одну безумную ночь оказывается в центре внимания богатых и знаменитых, но при этом совершенно потерянных людей…

С 31 августа:

МЕЧТЫ РОБОТА (анимационный, реж. Пабло Берхер)

Манхэттен, 1984 год. Пёс покупает друга-робота, и его жизнь меняется невероятным образом.

Фото: кадр из сериала «Взрослые»