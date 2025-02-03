Okko рассказал о новинках февраля

«Аутсорс», «Быть лучше: История Робби Уильямса», «Домовенок Кузя» и многое другое

Одна из главных новинок, которая появится в онлайн-кинотеатре Okko в феврале – драма Душана Глигорова «Аутсорс». В актерском составе проекта, получившего награду «Самый ожидаемый сериал года» на фестивале «Новый сезон», задействованы Иван Янковский, Эльдар Калимулин, Данил Стеклов, Виталий Коваленко, Дмитрий Сумин, Леонид Тележинский, Мила Ершова, Карина Александрова, Даша Котрелева, Дарья Савельева и многие другое.

Также зрителей стриминга ждут байопик БЫТЬ ЛУЧШЕ: ИСТОРИЯ РОББИ УИЛЬЯМСА, сказка ДОМОВЕНОК КУЗЯ, анимационный фильм ЛЕС ЧУДЕС и многое другие.

Только в Okko

С 13 февраля :

«Аутсорс» (драма, реж. Душан Глигоров)

Середина 90-х, маленький город на краю земли. В тюрьме особого назначения ждут своей участи заключенные-смертники. Сотрудники тюрьмы, которые должны приводить приговор в исполнение, тоже находятся «за решеткой» своих проблем. Надзиратель Саша не уверен, что хочет жениться на своей невесте Наташе, которая как будто нарочно попадает в неприятную историю перед свадьбой. Тюремный врач Петр счастлив в браке, но не может преодолеть патологическую зависимость от секса на стороне и в результате приносит в семью несчастье. У прокурора Андрея нет денег, чтобы удовлетворить растущие потребности красавицы-жены… Неожиданная идея приходит в голову их новому сослуживцу Косте. Встретившись с отцом одной из жертв, Костя понимает, что близкие люди готовы дорого заплатить за право убить злодеев собственными руками. Так почему бы не дать им эту возможность? Заручившись поддержкой коллег: надзирателей, прокурора и тюремного врача, Костя начинает продавать убийства смертников. Отдает их на «аутсорс». Но очень скоро выясняется, что деньги и справедливость несовместимы.

С 25 февраля:

ЛЕС ЧУДЕС (анимационный, реж. Алексис Дюкор, Венсан Паронно)

Мальчик Анжело мечтает стать исследователем и зоологом. Возможность испытать себя выпадает, когда его семья отправляется навестить любимую бабушку, а рассеянные родители случайно оставляют его на одной из остановок по пути к ней. Уверенный в своих силах Анжело решает срезать дорогу через лес, чтобы их догнать, и попадает в темный и таинственный мир, населенный удивительными существами, иногда дружелюбными, а иногда — не очень.

Скоро:

БЫТЬ ЛУЧШЕ: ИСТОРИЯ РОББИ УИЛЬЯМСА (байопик, реж. Майкл Грэйси)

С самого детства Робби Уильямс чувствовал себя немного диким. Стремясь доказать своему отцу, чего он стоит, Робби решает рискнуть всем и начать музыкальную карьеру. Однако ни роскошная жизнь миллионера, ни стадионы поклонников не меняют то, как он себя видит.

Уже на сервисе

ОПАСНЫЕ ТАЙНЫ ГОРНИЧНОЙ (драмеди, реж. Мигель Фаус)

Ана устраивается работать горничной на вилле, где богатая семья наслаждается роскошным отдыхом. Она видит и слышит все, но ведет себя тихо и незаметно в надежде, что в благодарность хозяева помогут ей с документами. Однако чем больше Ана работает, тем больше себе позволяют ее наниматели, и особенно их избалованные дети, ровесники Аны. Когда девушка понимает, что никто не собирается выполнять свои обещания, Ана берет инициативу в свои руки — ведь у нее есть парочка козырей, и пришло время диктовать свои условия.

«Зорро» (приключения, реж. Хавьер Кинтас)

Калифорния, 1834 год. Представителям коррумпированных властей противостоят местные жители. Сюда, в Лос-Анджелес, в спешке приезжает юный Дон Диего де ла Вега, вынужденный оставить учёбу в Испании, чтобы найти убийц отца и отомстить им. Он надевает маску Зорро и бросает вызов всесильному мексиканскому губернатору Педро Виктория, который мечтает избавиться от народного мстителя. А среди его особенно принципиальных врагов вскоре оказывается и юная индианка На-Лин, в совершенстве овладевшая боевыми навыками своего народа.

«Дино» (криминальная комедия, реж. Тимофей Шарипов)

Бандита Дино когда-то считали человеком, способным безжалостно выбить долги из кого угодно. 1990-е давно закончились, и теперь он живет отшельником в глухой провинции. Однако в силу обстоятельств Дино вынужден вернуться в большой город к своей старой «профессии», но теперь ему предстоит рассчитаться со своими долгами.

С 4 февраля:

НОЧНОЙ ВОР (триллер, реж. Мишель Бланшарт)

Студент Мади подрабатывает слесарем. Однажды вечером он едет по вызову и помогает девушке попасть в ее квартиру. Обычный заказ принимает неожиданный оборот, когда Мади оказывается на пороге ограбленной квартиры с бандой гангстеров на хвосте. Считая его вором, они требуют найти сообщницу и вернуть украденные деньги. У него есть двенадцать часов, чтобы найти настоящего грабителя и доказать свою невиновность.

С 6 февраля:

ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6 (анимационный, реж. Дарина Шмидт, Константин Феоктистов)

По щучьему велению, по царскому хотению Иван и его верные друзья отправляются на волшебную выставку чудес со всего сказочного мира — других посмотреть и себя показать. На кону честь Тридевятого царства, а исполняющая желания Щука — как назло, возьми да исчезни. Спасать положение, как всегда, приходится Ивану, Серому Волку и Василисе. Там, на неведомых дорожках, им предстоит встретить Колобка, отыскать рыбу их мечты и потягаться в смекалке с коварным волшебником. А главное, доказать всему сказочному миру, что самое важное в любой сказке — это смелость, дружба и, конечно, любовь.

С 9 февраля:

МЕГАЛОПОЛИС (фантастика, реж. Фрэнсис Форд Коппола)

В американском городе Новый Рим архитектор Цезарь Катилина — умеющий останавливать время лауреат Нобелевской премии и глава дизайнерского бюро — проектирует идеальный мегаполис будущего, где все будут счастливы. Построить его он планирует с помощью им самим же изобретённого волшебного материала мегалона. Против такого подхода и самого Цезаря активно выступает мэр Цицерон, зато мэрская дочь Джулия сначала увлекается проектами Катилины, а потом и им самим.

С 12 февраля:

«Мама, мы – ЦСКА!» (документальный, реж. Алексей Жарков)

Это беспрецедентный взгляд на жизнь и работу одной из самых знаковых команд России. Создатели, вдохновившиеся при названии картины одноименной песней Басты, предлагают зрителям уникальную возможность увидеть клуб с новой стороны. Картина позволяет погрузиться во внутреннюю атмосферу команды и показывает не только игроков и тренеров, но и сотрудников, которые стоят за их успехами: медицинский штаб, спортивный блок, PR-команду, семьи и друзей игроков, как звездных болельщиков, так и неизвестных героев, которые поддерживают команду даже в самых отдаленных и холодных точках страны.

С 13 февраля:

ПРЫЖОК В БУДУЩЕЕ (фантастическая комедия, реж. Ольга Осорио)

Тео и Оскар — два брата. Однажды их мама, изучающая перемещение во времени, бесследно исчезает. Братьям придется отправиться на поиски матери, самим отыскать портал и пуститься в удивительное путешествие, совершая прыжки во времени.

ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ПЯТЕРКА (вестерн, реж. Джоуи Палмрус, Остин Пол)

Дикий Запад. Пятеро ковбоев грабят поезд, но наутро обнаруживается, что сумка с добычей пуста, а вокруг ни души. Каждому члену банды предстоит убедить в своей невиновности остальных, по возможности не получив в процессе переговоров пулю, и выяснить, куда делось награбленное.

С 15 февраля:

УИКЕНД С РОДИТЕЛЯМИ (драмеди, реж. Паприка Стеэн)

Пив и Ульрик готовы на все, чтобы влиться в родительский коллектив в новом классе дочери. Когда родители и дети отправляются на ежегодный школьный выезд на природу, становится очевидно, что без интриг, соперничества, сплетен и провокаций в этом террариуме не обойдется. Остается главная задача — достойно пережить выходные и не упасть в грязь лицом.

«Наша цветущая молодость» (мелодрама, реж. Ли Джон-джэ, Ким Джон-ук)

Наследный принц Ли Хван высокомерен, заносчив и избалован, и кроме того хранит секрет о загадочном проклятье. Судьба сводит его с Мин Джэ-и — девушкой благородного происхождения, всю семью которой убили, а её саму подставили и обвинили в убийстве.

«Песель знает все» (детективная комедия, реж. Ким Ю-джин)

Пожилого актёра Ли Сун-джэ обвинили в неподобающем поведении на съёмочной площадке, раскручивается скандал, нарастает общественное порицание. Не выдержав давления, мужчина бежит на остров Коджэ, где внезапно начинает понимать язык полицейской собаки. Теперь вместе с новым другом дедуля занимается расследованиями местных происшествий.

С 16 февраля:

БЕМБИ. ИСТОРИЯ ЖИЗНИ В ЛЕСУ (семейная, реж. Мишель Фесслер)

Молодой олененок Бемби открывает для себя мир природы и вместе с друзьями учится жизни в лесу. Когда наступает осень, Бемби навсегда разлучают с матерью. Теперь ему предстоит найти собственный путь и стать отважным вожаком своих собратьев.

С 22 февраля:

72 ЧАСА (боевик, реж. Кристиан Сесма)

Два брата, один из которых является агентом ФБР, а другой занимается отмыванием денег на международном уровне, должны забыть о своих разногласиях и объединиться, чтобы спасти свою семью, находящуюся в плену у опасного главаря преступной группировки.

С 28 февраля:

ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (семейный, реж. Райан Беллгардт, Крис Хойт)

Волшебный портал в страну динозавров забрасывает в наш мир динозаврика Спайка, чем спешат воспользоваться корыстные киношники. Они планируют использовать Спайка в своих целях, стремясь получить славу и богатство. Но, к счастью, об этом узнают юные Итан и Мэдисон. Брату с сестрой предстоит вернуть Спайка домой и защитить тайный портал от посягательств злодеев.

«Хайд, Джекил и я» (мелодрама, реж. Чо Ён-гван, Пак Щин-у)

Актриса цирка знакомится, как она думает, с братьями-близнецами. Со временем она понимает, что ей нравятся оба брата, которые так похожи внешне, но совершенно разные по характеру.

Скоро:

ДОМОВЕНОК КУЗЯ (семейный, реж. Виктор Лакисов)

Домовёнок Кузя сбегает из плена Бабы-яги и оказывается в квартире девочки Наташи и ее родителей. Кузе нужно найти свой волшебный сундучок, исполняющий желания. Казалось бы, цель уже близка, но на поиски Кузи и сундучка в наш мир проникает Баба-яга, и у нее есть свои коварные планы.

ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ТВЕРЬ (комедия, реж. Симон Багдасарян)

Городская фифа Алиса приезжает в Тверь, чтобы получить земельный участок на местной ферме. Но владелец Сергей, известный своим скверным характером, не желает его отдавать, несмотря на все её уловки. Не собирается сдаваться и Алиса, решив преодолеть все трудности деревенской жизни.

БРАТЬЯ (комедия, реж. Марк Горобец)

Славик, беззаботный сочинский бездельник и дамский угодник, узнает об угрозе жизни — он срочно нуждается в доноре-родственнике. Единственный вариант — неожиданно нашедшийся брат, которым оказывается знаменитый певец Филипп Киркоров. Славик готов на все ради встречи с родственником, но даже и представить не может, к чему приведет его коварный план, который буквально обернется страшным сном для обоих. Экстремальное выживание в лесу, знакомство с язычниками — лишь часть испытаний, которые встретятся на их пути.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПОЕЗДКА (драма, реж. Кристиан Карион)

По дороге в дом престарелых Мадлен просит водителя такси провезти ее по памятным местам Парижа.

Фото: кадр из сериала «Аутсорс»